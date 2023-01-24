Büyükşehir’den hastanede yatan vatandaşlara moral

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Palyatif servislerinde uzun yıllardır tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkatleri üzerine çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kalpleri ısıtacak bir çalışmaya imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Onkoloji ve Palyatif servislerine ziyarette bulundu. Uzun yıllardır tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara moral desteğinde bulunan ekipler, birbirinden keyifli aktivelerle hastaların yüzlerini güldürmeyi başardı. Yanlarında getirdikleri enstrümanlarla hastalara mini bir konserde veren ekipler, onlarla sohbet ederek bol bol vakit geçirdi.