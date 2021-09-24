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Büyükşehir yol yenileme çalışmlarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentin güney bölgesinde bulunan Mesuriye Grup Yolu’nda başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemine başladı.

SAKARYA 24.09.2021, 20:23
Büyükşehir yol yenileme çalışmlarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentin güney bölgesinde bulunan Mesuriye Grup Yolu’nda başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Pamukova ilçesinde bulunan ve Sakarya ile Kocaeli sınırında yer alan Mesruriye (Gonca) Mahallesi Grup Yolu’nda başlatılan çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serim işlemi başlatıldı. Asfalt serim işlemi öncesinde yolun uzun yıllar boyunca dayanıklı bir şekilde hizmet vermesi için 10 kilometrelik güzergahta bazı bölgelere altyapı malzemesi serilerek yeniden düzenlendi. 6 metre genişliğe sahip yolun genişliği 8 metreye çıkartılarak daha güvenli hale getirildi.

Düzenleme çalışmaları sonrasında Pamukova’dan Kartepe ilçesine geçiş güzergahı olan 10 kilometrelik güzergahın 4 kilometrelik kısmı sıcak asfalt ile buluşturuldu. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği yolun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

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