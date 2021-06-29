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Büyükşehir ‘V Kanal’ imalatına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol güvenliğini arttırmak adına başlattığı ‘V Kanal’ çalışmalarına devam ediyor. Yağmur sularının yollara zarar vermemesi için gerçekleştirilen çalışmalarda Geyve ilçesi Poydular Mahallesi’nde çalışmalar tamamlandı.

SAKARYA 29.06.2021, 11:53
Büyükşehir ‘V Kanal’ imalatına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol güvenliğini arttırmak adına başlattığı ‘V Kanal’ çalışmalarına devam ediyor. Yağmur sularının yollara zarar vermemesi için gerçekleştirilen çalışmalarda Geyve ilçesi Poydular Mahallesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri kırsal güzergahlarda yürüttüğü ‘V Kanal’ çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milli servet olan yolların uzun ömürlü kullanılabilmesi ve yol güvenliğini arttırmak adına gerçekleştirilen ‘V Kanal’ imalatı Geyve ilçesinin Poydular Mahallesi’nde tamamlandı. Bin 300 metrelik güzergahta tamamlanan çalışmalar sonunda açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı, “Kanal çalışmalarımızla yolların ömrünü uzatıyor, yağmursularıyla taşınan malzemelerin tahliyesini kolaylıkla yapabiliyoruz. Yollarımızın ömrünü uzatmak ve güvenli ulaşım için çalışmalarımız şehir genelinde devam edecek. Mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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