Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor. Ligde ilk 4 haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, ligin 5’nci haftasında konuk olduğu Pendik Hentbol Spor Kulübü’nü 36-30’luk skorla mağlup ederek puanını 10’a çıkardı. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Büyükşehir Hentbol Takımı, 6 Şubat Pazar günü lig ikincisi 1954 Hendek Spor ile karşılaşacak.