Büyükşehir, AFAD ve SUBÜ arasında protokol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve SUBÜ arasında afet durumlarında bilinçle hareket edecek gençlerin yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında afet anlarında bilinçle hareket edebilecek gençlerin yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı uzman itfaiye erleri ve AFAD ekipleri SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrencilere afet durumlarına hazırlıklı olmaları için gerekli eğitimleri verecek. Afetlere karşı bilinçli bir neslin yetiştirilmesi için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, gençlerin eğitimine katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, “Biz üniversite olarak bilgi ile beceriyi bütünleştiriyoruz. Dolayısıyla bilginin beceriyle buluştuğu kurumlara ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD geleceğimiz olan gençlere beceri kazandırma noktasında gençlerimize katkı sunacak. Destekleri dolayısıyla paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemize güzel insanlar yetiştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ise Başkan Yüce’ye destekleri dolayısıyla teşekkür etti, protokolün Sakarya ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Afetlere karşı bilinçli gençlik

İmzalanan protokolün ardından konuşan Başkan Yüce, “Gençlerimizin afet anlarına hazırlıklı ve bilinçli birer birey olmaları için itfaiye teşkilatımız ve AFAD ekipleri gerekli eğitimi sunacak. Bu protokol sayesinde gençlerimizin eğitimine bir katkı da biz sunmuş olacağız. Afetlerden kaçmamız imkânsız fakat yetiştireceğimiz her birey ile bu afetlerin üstesinden çok daha kolaylıkla gelebiliriz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerek mimari alanda gerekse yaptığımız projeler ile şehrimizi daha güvenli bir hale getirmeye devam ediyoruz. Bilginin paylaştıkça değer kazandığına inananlardanız. Özellikle böyle hayati bilgileri gençlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Gerçekleşecek eğitimler boyunca bilgiyi teoriyle harmanlayarak olumsuzluklar karşısında kendine, bilgisine güvenen ve bilinçle hareket eden gençler yetiştireceğiz. Topluma hizmet adına önemli olan iş birliği protokolümüzün öğrencilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.