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Bu etkinlikte çocuklar Serdivan Millet Bahçesinde doyasıya eğlenecek

Çocuklara yönelik eğitim faaliyetleriyle 2014 yılından bugüne kadar birçok branşta hizmet veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde hafta sonu heyecanı yaşanıyor. Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerini genişleterek, 19 Eylül Pazar günü, Serdivan Millet Bahçesi’nde çocuklarla buluşturuyor.

SAKARYA 16.09.2021, 16:12
Bu etkinlikte çocuklar Serdivan Millet Bahçesinde doyasıya eğlenecek

Çocuklara yönelik eğitim faaliyetleriyle 2014 yılından bugüne kadar birçok branşta hizmet veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde hafta sonu heyecanı yaşanıyor. Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerini genişleterek, 19 Eylül Pazar günü, Serdivan Millet Bahçesi’nde çocuklarla buluşturuyor.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Serdivan Millet Bahçesi’nde, kapanma süreçlerinde etkinliklerden uzak kalan çocukların doyasıya eğlenebilecekleri bir alan hazırlandığı belirtildi. Pandemi koşullarına uygun hazırlanan alanda çocukların güven içinde hissetmeleri için her şey düşünüldü.

Serdivan Millet Bahçesi’nde 14.00 - 20.00 arasında devam edecek olan programın içeriğinde yarışmalar, sokak müzisyenleri, atölyeler gibi birbirinden renkli etkinlik yer alıyor. Katılımın ücretsiz olduğu programa tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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