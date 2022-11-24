Bu bahçede 26 türden 62 çeşit meyve yetişiyor

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 600 dönüm üzerinde başlatılan UTÇEM projesi için hazırlanan meyve bahçelerinde 26 türden 62 çeşit meyve yetişiyor. Son olarak ceviz ve muşmulanın toprakla buluştuğu tarımsal üretim projesinin, Sakarya’nın ismini ‘dünyanın en iyileri’ arasına sokması hedefleniyor. Yüce, “Bilimi, beceriyi, tecrübeyi harman ettik ve ortaya harika bir şey çıktı” dedi.

Türkiye’nin tarım geleceğine yön verecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Tarımsal kalkınma hamlesinin en önemli projelerinden olan UTÇEM alanında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muşmula ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu. Erenler Alancuma bölgesinde 550 dekar alan üzerinde kurulan proje alanında daha önce 26 türden 62 çeşit meyvenin dikimi gerçekleştirilecek. Şu ana kadar proje alanında yaklaşık 10 bin adet fidan toprakla buluşturulurken toplamda 15 bin 147 adet fidanın dikimi gerçekleştirilecek.

Tarım üzerine yoğunlaşan bir nesil yetiştirmek ve Sakaryalı çiftçilere eğitim vermek hedefiyle çalışmalara devam edilen UTÇEM’de şu ana kadar yaklaşık 10 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Bu projenin Sakarya’yı tarımsal üretimde ‘dünyanın en iyileri’ arası sokması hedefleniyor. Vişne, ayva, armut, kiraz, Trabzon hurması, hünnap, üzüm, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, elma, şeftali, nektarin, avokado, kivi, erik, aronya, kestane, fındık, incir, muşmula ve cevizden oluşan meyve bahçelerinde sulama sistemleri ve bitki telli terbiye sistemleri tamamlandı.

Türkiye’nin tarım geleceğine katkı sunması hedeflenen UTÇEM projesinde tarım 4.0 vizyonu ile güçlü bir sistem oluşturuluyor. Projede bitkilerin su ihtiyacı, gübreleme zamanı, ilaçlama zamanı ve hasat zamanını belirleyip devreye alan otomatik bir sistem geliştirildi. Büyükşehir UTÇEM’le tam donanımlı ve profesyonel tarım faaliyetleriyle Türkiye’nin tarım geleceğine ışık tutacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca tarımsal üretimde Sakarya’dan ülkeye güçlü bir desteğin sunulması planlanıyor. Muşmula ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturduktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “UTÇEM proje alanındaki çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Daha önceleri şehrin katı atık deposu olarak kullanılan toplamda yaklaşık 600 dönümlük arazi olan proje alanımızı ıslah ederek meyvecilik üstüne demonstrasyon haline getirdik. Burada çeşitli meyve türlerini ekip buradaki adaptasyon kabiliyetlerini izleyeceğiz” diye konuştu.

Şu ana kadar 26 türden 62 çeşit meyvenin ekimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Yüce, “Proje alanını sadece demontrasyon alanı düşünmedik bir de eğitim alanı yaratmayı planladık. Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokolle proje alanına uygulamalı tarım lisesi yapmayı karar aldık. Yerini belirledik. Şua anda ihale aşamasına gelindi. İnşallah buraya bir tarım lisesini kazandıracağız. Kuracağımız tarım lisesinde okuyacak öğrencilerimize burs sağlayacağız. Biz şehrimizin tarımsal faaliyetlerinde en üst düzey, bilimi, beceriyi ve tecrübeyi harman ederek çok daha teknolojik üretim alanları oluşturuyoruz. Burada ayrıca kapalı seramız, topraksız tarım alanımız olacak. İdari binamız ve köy evlerimizde proje alanı içerisinde olacak. Bu çalışmalarımızın Sakaryalılara, çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlar getirmesini dileyerek bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.