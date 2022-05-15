Bini aşkın vatandaş, ‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ sloganıyla pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliği ile Trafik Haftası çerçevesinde bini aşkın sporcu, ‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ sloganıyla pedal çevirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliği ile Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen 8. Geleneksel Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleşti. ‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ sloganıyla Demokrasi Meydanı’nda başlayan tur, Sakarya Park’ta sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı bisiklet turuna Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, büyükşehir ile SASKİ bürokratları ve bini aşkın bisikletsever katıldı. Gerçekleşen turun sonunda 10 bisiklet çekilişle sahiplerinin olurken, ‘Bisiklet Dostu Şehir unvanına’ sahip sayılı şehirlerden olan Sakarya’da gösterilen ilgi yüzleri güldürdü. Başkan Ekrem Yüce, bisikletseverlerin isteğine de kayıtsız kalmayarak, düzenlenecek yeni organizasyonlarla yeni bisikletler hediye etmeye devam edeceklerini duyurdu.

“Sakarya’mız dünyada nadir şehirlerin sahip olduğu ünvanı almaya hak kazandı”

‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce bisikletseverle birlikte pedal çeviren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bu turun bizim için; Sakarya için önemi büyük. Bu tur Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’da gerçekleştirildi. Malumunuz yaptığımız yatırımlar, düzenlediğimiz organizasyonlar ve hemşerilerimizin desteği sayesinde Sakarya’mız dünyada nadir şehirlerin sahip olduğu Bisiklet Şehri Unvanını almaya hak kazandı. Bu özelliği sayesinde hem ülkemizdeki ilk ve tek şehir olduk hem de dünyanın sayılı şehirleri arasında yerini aldı. Bu başarı ve bu gurur Sakarya’nındır, Sakaryalılarındır. Sizleri yürekten kutluyor, tebrik ediyor ve destekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“Her sene binlerce sporseveri şehrimizde ağırlıyoruz”

Spor tesislerine önem verdiklerini ve bakımlarını yaptıklarını belirten Yüce, “İhtiyaç duyulan noktalarda yeni tesisler planlıyoruz. Bu tesislerimizde pek çok Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Her sene binlerce sporseveri şehrimizde ağırlıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 30’a yakın branşta 4 bine yakın sporcumuzla şehrimizi ve ülkemizi; ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz. Muadilleri yanında ülkemizin en iyilerinden olacak bir Off-road pisti inşa ediyoruz. Sadece ülkemizin değil bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Kürek ve Kano Parkuru inşası için çalışmalarımız sürüyor. Bu projede bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah yakın zamanda projemizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.