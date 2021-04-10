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Basınspor, Emniyetspor maçında dostluk kazandı

Sakarya’da ‘10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri kapsamında Basınspor ile Emniyetspor arasında düzenlenen futbol maçında centilmenlik ve dostluk kazandı.

SAKARYA 10.04.2021, 15:13
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Basınspor, Emniyetspor maçında dostluk kazandı

Sakarya’da ‘10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri kapsamında Basınspor ile Emniyetspor arasında düzenlenen futbol maçında centilmenlik ve dostluk kazandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Sakarya Gazeteciler Birliği’nin organizesiyle Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahada dostluk maçı yapıldı. Basın mensupları adına Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe ve vekili Müjdat Çetin, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya çiçek takdim etmesiyle başlayan maçta, dostluk ve centilmenlik kazandı.
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