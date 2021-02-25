Atıklar minik öğrencilerin ellerinde hayat buluyor

Başta Sakarya’dan olmak üzere ülkemizde ve Avrupa’daki çeşitli okullardan anasınıfı düzeyinde çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı proje ile anasınıfı öğrencileri artık materyalleri değerlendirerek yeni ürünler oluşturuyor.

Kuruculuğunu Sakarya Erenler Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Yasemin Özdemir ve İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nesli Bekar’ın üstlendiği "E-twinning Projesi" kapsamında anasınıflarında öğrenim gören minik öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde artık materyalleri değerlendirerek, her ay farklı etkinliklerle yeni ürünler oluşturuyor. İstanbul, Sakarya, Ordu, Konya illerinden dokuz, Romanya’dan da 3 olmak üzere 12 öğretmen tarafından yürütülen uluslararası proje çerçevesinde, anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ortaklaşa belirlediği etkinlikler doğrultusunda her ay kağıt, plastik, ambalaj kutuları, pet şişe kapakları, yumurta kolileri gibi artık materyallerden oyuncak, saksı, kalemlik, geri dönüşüm kutuları gibi farklı ürünler üreterek minik elleriyle atıkları yeniden değerlendiriyor.

Proje hakkında bilgi veren Yasemin Özdemir, ulusal ve ulus ötesi kapsamda yürüttükleri bu proje ile, öğrencilerde geri dönüşüm bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek “Öğrencilerimiz bu proje sayesinde çöp olarak gözden çıkarılan artık materyalleri yeniden değerlendiriyor, onları çöp olmaktan kurtararak hem yeni ve kullanışlı ürünler meydana getiriyor hem de çevremizin atıklar nedeniyle kirlenmesini önleyerek dünyamızın daha yaşanılır bir hale gelmesine katkıda bulunuyorlar” dedi.

Projenin Haziran 2021 tarihine kadar süreceğini belirten proje kurucularından Nesli Bekar ise, “Ocak ayında başladığımız projeye öğrencilerimiz ve velilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Şimdilik uzaktan eğitim ile sürdürmemize rağmen öğrencilerimiz etkinliklere severek katılıyorlar. Yabancı ortaklarımızın ve öğrencilerimizin de projeyi benimseyerek birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarmaları bizleri çok mutlu etti. Haziran ayına kadar sürecek olan projemizin, öğrencilerde farkındalık oluşturmasını ve bu bilinci bundan sonraki yaşamlarına da yansıtmalarını umuyoruz. Projemiz hakkında bilgi edinmek ve etkinliklerimizden yararlanmak isteyenler sosyal medya platformlarında ‘Atıklar Çöp Olmasın, Ellerimizde Hayat Bulsun’ adlı hesaplarımızı takip edebilirler” diye konuştu.