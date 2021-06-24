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Asfalt sezonu dualarla açıldı
Serdivan Belediyesi 2021-2022 asfalt sezonunun startını Asfalt Plenti’nde törenle verdi.
SAKARYA 24.06.2021, 12:43
Serdivan Belediyesi 2021-2022 asfalt sezonunun startını Asfalt Plenti’nde törenle verdi.Serdivan Belediyesi 2021-2022 asfalt sezonunun startını Asfalt Plenti’nde törenle verdi. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelinin katıldığı törende Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için teşekkür ederek yeni sezonda başarılar diledi. Duaların okunması ve kurban kesilmesi sonrasında tören sona erdi.