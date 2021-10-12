Anne sütünün önemine dikkat çektiler

Dünya Emzirme Haftası kapsamında sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenlenerek anne sütünün önemine dikkat çekildi. Etkinliklerde emziren annelerin ve gebelerin aşı yaptırabilecekleri de vurgulandı.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğünün katılımıyla kamu ve özel hastanelerde gerçekleştirilen etkinliklerde anne sütünün özellikle bebeğin doğumu sonrası ilk altı ayda önemli bir besin ve bağışıklık yükseltici doğal gıda kaynağı olduğu belirtildi. Etkinliklerde, altıncı ayın ardından bebeğin ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Bebeğin ilk aşısı anne sütüdür

Emzirmenin bebek ile anne arasındaki duygusal bağı güçlendirdiği, annenin bebeğini benimsemesi ve bebeğin sağlıklı bir kişilik kazanmasını kolaylaştırdığı ifade edilirken, emziren annelerin kendilerine güvenleri ve annelikten aldıkları hazın da daha fazla oluğuna dikkat çekildi. Her kadının bebeği için yeterli süt üretebildiğinin altı çizilirken etkinliklerde vatandaşları bilgilendiren sağlık personeli, “Anne sütü bebeğe özel bir süt olduğu için bebeğin beslenmesinde bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir besindir. Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık emzirme ile süt yapımı artar ve emzirme kolaylaşır. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirirken, aynı zamanda da bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütünün erken kesilmesinin veya erken dönemde ek besinler verilmesinin sık rastlanan nedenleri, annelerin emzirmede güçlüklerle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilmemeleri veya sütünün yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Mutlaka bu konuda bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerinden, doğumevi kampüsünde bulunan emzirme danışmanlığı polikliniğinden ve diğer hastanelerimizden bu konuyla ilgilenen hekim ve hemşirelerden destek alabilirler” dedi.

Emziren anneler aşı yaptırabilir

Korona virüs ile mücadele döneminde hastalığa yakalanan anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin önerilerine göre bebeğin annesi ile görüşüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, önlemler alınarak beslenebileceği belirtildi. Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verir ise el hijyeni sağlandıktan sonra tıbbi/cerrahi maske takarak bebeğini emzirebileceği bilgisi paylaşılırken, ilaç kullanmak zorunda olan annelerin ise hekimin önerilerine göre hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Korona virüse karşı aşılanma konusuna da değinilirken, emziren annelerin ve gebelerin gönül rahatlığıyla aşı yaptırabilecekleri ifade edildi.