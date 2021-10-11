Son Dakika
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Altınküre Okulları yönetim kurulu, İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi
Sakarya Altınküre Okulları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi.
SAKARYA 11.10.2021, 15:15
Sakarya Altınküre Okulları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi.
1-7 Ekim tarihleri arsında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, İlkokul-Ortaokul Müdürü Serkan Şahin, Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Ümmügülsüm Aslan ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi. Ahmet Sakarya, bir araya geldiği İl Müftüsü Hasan Başiş ile görüş alışverişinde bulunarak tüm Din görevlilerin gününü kutladı.