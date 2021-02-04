Akyazı’da iki sokak yenileniyor

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan iki sokakta yenileme çalışmasına başlandı.

İnönü Mahallesi 7001 ve 7002 sokakta, zemin düzeltme çalışması, yağmur suyu hattı yenilemesi, ışıklandırma ile begonit dekoratif parke çalışmaları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise çarşı içi yenileme çalışmalarının diğer sokaklarda da devam edeceğini belirtildi.