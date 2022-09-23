Akyazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya ziyareti öncesinde ilçe merkezindeki afiş ve broşür çalışmalarına katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Cumartesi günü Demokrasi Meydanı’nda Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşku ile karşılayacağız. Akyazı büyük buluşma için hazır” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceği Sakarya ziyareti öncesinde AK Parti İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mükerrem Koç ve Semih Gülşan, İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve mahalle başkanlarının katıldığı toplantıda Cumartesi günü gerçekleşecek olan ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Soykan, gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrasında İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte ilçe gençlik kollarının afiş ve broşür çalışmalarına katıldı. Akyazı ilçe merkezinde vatandaşlara broşür dağıtarak ve iş yerlerine afiş asarak Akyazılıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya programına davet eden Soykan, “Akyazı Cumhurbaşkanını çok özledi. Cumhurbaşkanımızın gelişinin vatandaşlarımızda oluşturduğu heyecanı ve mutluluğa şahit olduk. İnşallah Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı Demokrasi Meydanı’nda büyük bir coşku ile karşılayacağız” dedi.