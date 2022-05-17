Akyazı Belediyesi’nde ‘Yeşil Şehir’ ödülü

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan , Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Akyazı Belediyesi’ne verilen ‘Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’ ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden aldı.

Akyazı Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından gerçekleştirilen ‘Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle hak kazandı. Yarışmanın ödül töreni TBB’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde meclis toplantısı sonrasında gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanlarının katıldığı törende Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ödülünü Bakan Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı. Başkan Soykan’ı yeşile değer veren çalışmalarından dolayı tebrik eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Soykan’a çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Bozdağ ayrıca Akyazı’ya selamlarını gönderdi.

Akyazı’nın yeşili ve doğası ile eşsiz bir ilçe olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Her köşesinde bir başka güzellik yatan ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışırken doğal güzelliklerini de göz bebeğimiz olarak koruyoruz. Vatandaşlarımızın bu güzelliklerden faydalanabilmeleri için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Son olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Güzlek Mesire alanı projemiz bunlardan sadece bir tanesi. İlçemizin turizmine katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızı doğa ile buluşturacak projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.