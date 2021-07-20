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Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

SAKARYA 20.07.2021, 17:20
Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.’ye ait olduğu öğrenilen ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar da ahırdaki hayvanları telef olmaktan son anda kurtardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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