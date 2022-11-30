Adapazarı’nda kültür dolu Aralık ayı

Adapazarı Belediyesi Aralık ayı kültür sanat takvimi açıklandı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Seçkin programlarımız, çocuk ve yetişkin tiyatrolarımız, konserler ve söyleşilerimizle Aralık ayında da hazırız. Kültür sanat dostlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri Aralık ayı takvimi açıklandı. Her ay geniş yelpazede beğenilen programları şehir insanı ile buluşturmaktan duydukları memnuniyeti paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, “Kültür sanat etkinliklerimizin beğeniyle takip edilmesinden ve programlarımıza gösterilen teveccühten büyük mutluluk duyuyoruz. Seçkin programlarımız, çocuk ve yetişkin tiyatrolarımız, konserler ve söyleşilerimizle Aralık ayında da hazırız. Kültür sanat dostlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.