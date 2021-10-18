20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları hazırlıkları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için hazırlıklar tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için tüm hazırlıklar yapıldı. 20-21 Ekim’de yapılacak olan şiir dinletilerinin ve sunumlarının yer alacağı program, sanatseverlerin ilgi odağı olacak. Bu tarihlerde ayrıca 4 farklı listede söyleşiler ve imza programları yapılacak. Usta isimler şiir sunumları yaparak, vatandaşla bir araya gelecek. 20’nci kez düzenlenen program Sakarya Millet Bahçesi’nde yapılacak şiir sunumuyla başlayıp, çeşitli noktalarda devam edecek ve Sapanca İnsan Hakları Parkı’nda yapılacak programla son bulacak.