Zenginler için ‘aşı turları’ başladı

Korona virüsü tehlikesi bütün dünyayı kaosa sürüklerken, bunu fırsata çevirenler de var. Zenginlerin üye olduğu kulüpler, zenginleri çekmek isteyen ülkeler “aşılı turizm paketi” sunmaya başladı Avrupalı ve ABD'li zenginlerin hücum ettiği program şöyle işliyor; Uçuş öncesi negatif test yaptırılıyor ve “Aşı turizmi” başlatan ülkeye gidiliyor. Orada ilk doz aşı alınıyor. Ardından, ülke içinde istenildiği gibi tatil yapılıyor ve tatilin bitimine yakın ikinci doz aşı yaptırılıyor. Sözcü’den Ali Gülen’in aktardıklarına göre, Avrupalı zenginler için şu anda “Aşı turizmi”nin gözde ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri. Korona aşısı dahil Dubai gezisi 45 bin euro. İngiltere'de, Londralı Concierce Club-Knightsbridge Circle'ın randevu beklemek istemeyen üyeleri bu parayı veriyor. Paket, birinci sınıf uçuş, 21 günlük lüks konaklama ve Pfizer/BioNTech aşısını kapsıyor.

Knightsbridge Circle'ın kurucusu Stuart McNeill, Telegraph Gazetesi'ne müşterilerinin yaklaşık yüzde 20'sinin bu programı seçtiğini söyledi. Şirket, AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyenleri de Hindistan'a “Aşı turuna” götürmeyi planlıyor. İlk şırınga Hindistan'da alınıyor, ardından Madagaskar'a gidilip geziliyor ve sonra ikinci şırınga için yeniden Hindistan'a dönülüyor. Aşı ile karışık zengin turizminin ardından da, çıkış ülkesine geliniyor.