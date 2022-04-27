Yolcu uçağında maske kullanımı zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanda maske zorunluluğunun kalkmasına ilişkin, "Bundan sonraki süreçte bulaş riskinde maske takmak alışkanlık haline gelmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.

Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz. (haber 3)