Yoga mı daha faydalı yoksa pilates mi?

Yoga ve pilates, bedenine ve ruhuna iyi bakmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği ve git gide daha da popüler olan iki ayrı disiplin.Ancak harekete geçmeye karar veren çoğu kişi, bunca seçeneğin arasında kararsız kalabiliyor; en çok da benzer hareketleri içeren yoga ve pilates arasında kalıyoruz… Biz de pilates eğitmeni Özge Dündar Taşkın’a sorduk:

Yoga mı yapalım pilates mi? Hem yoga hem pilates yapsak olmaz mı?

İkisini de yapın! Ben hem yoga, hem de pilates yapıyorum. Yogayı pilatesten ayıran en büyük özellik, bedeninizle yaptığınız hareketlerin duygularınıza nasıl etki ettiğini gözlemlemeniz. İçine girdiğiniz yoga pozlarını sadece bedensel olarak deneyimlemiyor, aynı zamanda size hissettirdiklerinin farkında oluyorsunuz. Pilateste bu yok. Pilates yaparken sadece beden odaklı çalışıyoruz ama çok daha detaylı ve kişiye özel çalışma imkanı buluyoruz.

Yogada özel ders imkanı sınırlı ve zaten grup olarak ders yapmanın enerjisi apayrı. Bu durum, ciddi rahatsızlığı olan kişilerin grup içinde kendilerini daha kolay sakatlamalarına yol açabilir. Önemli olan grup yoga derslerine başlangıç seviyesinden başlamanız ve ciddi rahatsızlıklarınızı yoga hocanızla ders öncesi paylaşmanızdır.

Pilateste grup dersine girecekseniz aynı şeyler geçerlidir. Özel ders alacaksanız çok daha güvenli olabilir ve tam sizin bedeninizin ihtiyacına uygun bir ders programıyla çalışma fırsatı bulursunuz.

Zayıflamak için mi, güçlenmek için mi pilates yapalım?

Güçlenmek, esneklik kazanmak, sağlam bir omurgaya ve bedene sahip olmak için pilates yapın. Aynı zamanda zayıflamak istiyorsanız pilatesin yanına muhakkak kardio egzersiz (yürüyüş, koşu vs.) eklemeli ve beslenmenize özen göstermelisiniz. Sadece pilates yaparak kilo veremezsiniz.

Pilates yaparken kan ter içinde kalmak zorunda mıyız?

Hayır, kan ter içinde kalmak zorunda değilsiniz. Terlemek zaten kişiden kişiye değişiklik gösterir. Aynı anda aynı egzersizi yapan bir kişi aşırı terlerken, diğeri hiç terlemeyebilir. Terlemek için kendinizi zorlamayın.

Pilates yaparken nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmek gerek?

Pilates yaparken bedeninizi susuz bırakmayın ve derse aç başlamayın. Egzersizden en az iki saat önce ana öğününüzü yemiş olmalısınız. Dolu bir mide ile pilates yapamazsınız. Ders sonrası ise protein ağırlıklı bir beslenme kas gelişiminizi destekleyecektir. (kaynak: http://www.fitnews.com.tr)