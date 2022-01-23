Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Hayat böyle" dedi, düğününü iptal etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Omicron salgını nedeniyle düğününü iptal ettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede bu geceden itibaren uygulamaya girecek yeni Covid-19 tedbirleri öncesinde yaklaşan düğününü iptal etme kararı aldığını duyurdu. Basın toplantısında yeni kısıtlama kararları ile ilgili konuşan Ardern, toplantılardaki kişi sayısını aşılılar için 100, aşısızlar için ise 25 ile sınırlı olacağını belirtti.

“Hayat böyle”

Yaz aylarında gerçekleşmesi planlanan düğünü ile ilgili konuşan Ardern, “Benim düğünüm gerçekleşmeyecek, ancak salgın nedeniyle böyle bir deneyim yaşayan birçok Yeni Zelandalıya katılıyorum. Bu senaryo ile karşılaşan herkes için çok üzgünüm ama hepimiz çok güçlüyüz ve bunu birbirimiz için yaptığımızı biliyorum. Bunlar devam etmemize yardımcı olacak” dedi. Düğününün iptal edilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Ardern, “Hayat böyle, binlerce Yeni Zelandalıdan farkım yok” ifadelerine yer verdi.