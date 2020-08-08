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Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos’ta açılıyor

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN SAMSUN’DAKİ SAĞLIK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN 25 YATAKLI YENİ SALIPAZARI DEVLET HASTANESİ, 10 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ TÜM BÖLÜMLERİYLE YENİ BİNASINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK.

Sağlık 08.08.2020, 11:23
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Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos’ta açılıyor

Sağlık Bakanlığının Samsun’daki sağlık yatırımlarından biri olan 25 yataklı yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi, 10 Ağustos Pazartesi günü tüm bölümleriyle hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olan hastanenin ilçenin 50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu bildirildi.

İnşa süreci ve binanın hizmet alanları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımızın Samsun’daki sağlık yatırımları pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yeni poliklinik binasının ardından şimdi de Salıpazarı ilçemizde tamamlanan Salıpazarı Devlet Hastanemizin yeni binasını 10 Ağustos Pazartesi günü halkımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastane olarak kullanımı için 2003 yılında Sağlık Bakanlığına devredilmeden önce otel olarak inşa edilen Salıpazarı Devlet Hastanemizin eski binası, hem hastane olarak inşa edilmemesi hem de artık ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle; insanlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmamız için gerekli fiziki koşulları oluşturmamıza engel olacak nitelikteydi. Yeni hastane binamızla artık Salıpazarı hemşehrilerimiz ve hastanemizden hizmet alan bölge insanları daha modern koşullarda sağlık hizmeti alma imkânına kavuşmuş olacak” dedi.

Oruç, hastane hakkında şu bilgileri verdi:

“11 bin 822 m2 alanda inşa edilen yeni hastane binamızda eski binada olmayan doğum servisi, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve palyatif bakım üniteleri yer alacak. Hizmete girecek bu bölümler sayesinde hem Çarşamba Devlet Hastanemizin hasta yükü paylaşılmış olacak hem de Salıpazarı ve çevre bölgelerde yaşayan hastalarımız bu hizmetleri almak için ilçelerinden ayrılmak zorunda kalmayacak. Bünyesinde, tek kişilik, içinde hastamıza özel banyo, tuvalet, televizyon ve buzdolabı hizmetlerini sunduğumuz, otel konseptindeki hasta odaları ve modern bekleme alanlarının yer alacağı hastanemizde, hastalarımıza özel doğum odaları, anne misafirhanesi, görüntüleme hizmetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılması için dijital röntgen uygulaması ve engelli hastalarımıza özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümü de bulunacak. Yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan yeni Salıpazarı Devlet Hastanemizde, eski hastanemizde 5 olan niteliksiz oda sayısı, nitelikli 25 odaya yükselmiş olacak. Yatak sayımız zaman içinde gerek duyulması halinde tek kişilik odalara eklenecek yataklarla 40’a kadar yükseltilebilecek. Odalarımızda bu yönde teknik düzenleme şimdiden yapıldı. Tek serviste verilen yataklı servis hizmetlerimiz ise yeni binamızda dâhiliye, çocuk, kadın doğum ve cerrahi olmak üzere 4 ayrı serviste hizmet verecek. 70 kişilik konferans salonu, gebe okulu ve 100 kişilik bir otoparkı da bünyesinde bulunduran yeni hastanemiz, zemin ve çatı kat dâhil 6 katlı yeni binasında, modern ve konforlu alanlarda hizmet verecek.”

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç açıklamasını, “Tüm bu özellikleri dikkate alındığında yeni hastanemizin, Salıpazarı ilçemizin 50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni hastanemizin tüm Salıpazarlılara ve bölge insanına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde tamamladı.

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