Yeni nesil ameliyatsız yüz germe işlemi PDO Thread Lift (Fransız Askısı) nedir? Nasıl yapılıyor?

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan Fransız askısı denilen yüz gerdirme operasyonunu yaptırıp bu uygulamayı takipçileriyle anbean paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra Fransız askısı merak konusu oldu. Peki Fransız askısı nedir? Nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? Kaç seans sürüyor? Yan etkileri var mı?

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

FRANSIZ ASKILAMA YÖNTEMİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Cerrahiye başvurmak istemeyen ve cildinin eski görünümüne kavuşmak isteyen kadınlar ve erkekler için ideal uygulamadır. Cerrahi yüz operasyonuna alternatif bu işlem ile yaşlanma süreci geciktirilmektedir.

Fransız Askı yöntemi yüz hatlarından memnun olmayan, cilt yüzeyinde sarkma ve kırışma meydana gelmiş kişilerde kullanıldığı gibi kısmi yüz felci geçiren hastalarda da kullanılabilen tedavi edici bir yöntemdir. Kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile uzun yıllar cilt altında kalması mümkündür.

FRANSIZ ASKISI CERRAHİ OPERASYONA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Yaşlanmış görüntüden kurtulmak için uygulanan cerrahi işlemler uzun yıllar kullanılacak kalıcı sonuçlar sunuyor ancak maliyet ve uzun süren iyileşme süreleri hastaları düşündürüyor. Cerrahi operasyon haricinde yapılan işlemler ise kalıcı sonuçlar vermediği için alternatif olarak sunulsa bile hastaların tercihi genellikle ameliyattan yana oluyor.

Son yıllarda ameliyatsız yüz germe ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri oldukça başarılı şekillerde uygulanmasıyla durumun biraz tersine döndüğü söylenebilir. Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı ise ciltle uyumlu silikon malzemeden üretilen iplerle yapılan Dinamik Yüz Askısı, sarkmaları düzeltmek ve yüzü eski genç görünümüne kavuşturmak için kullanılan güvenli ve ameliyatsız bir yöntemdir.

İPLER YAŞLANMAYI NASIL ETKİLER?

Yüzümüz zaman içerisinde yer çekimine ve yaşlanmaya engel olamamaya başlar. Zayıflayan bağ dokusu, kolajen ve elastikiyet kaybı nedeniyle yüzümüz kırışır ve yaşımızı ele vermeye hatta olduğumuzdan daha yaşlı görünmeye başlarız. Bu kırışıklıklar bizi yorgun, sinirli ve mutsuz gösterir.

Çekme, asma ve düzeltme işlemi ancak sarkmalar üzerinde etkili olur. Bu nedenle yaşlanmayı durdurmak gibi bir özelliği yoktur.

İşlem sonrası yüz ovali tamamlanır, özellikler öne çıkarılır, elmacık kemikleri belirginleştirilir ve kırışıklıklar azalır.

İplikler kasları etkilememektedir. Buna bağlı olarak ortaya doğal bir sonuç çıkar ve ifade bozulmaz.

İplikler etraflarında oluşan kolajen üretimi ile cildi destekler ve cilde faydasını uzun süre görebilirler.

Sonuç olarak ortaya tamamen yenilenmiş ve eski sağlığına kavuşmuş bir cilt çıkar.

Yüzün gençleşmesi, işlem sonrasında hemen fark edilir: %90 bütünleşmiş görüntüyü alması 1 haftayı bulur. Eğer eksiklikler varsa haftanın sonunda tamamlanmalıdır. İşlemin tam olarak yüz ile entegre olması 2 - 3 ayı bulmaktadır.

FRANSIZ ASKISI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinin arasında en yeni olan bu teknik ile kalıcılık süresi 5 ila 10 yıl arasında olurken doğal ifade korunarak uygulama yapılıyor.

Fransız Askısı işlemi sayesinde hastalar, cerrahi operasyon prosedürleriyle uğraşmak ve kısa süreli ameliyatsız yüz germe işlemlerini sürekli tekrarlatmak zorunda kalmıyor.

İplerin esnek olması sebebi ile oldukça rahat kullanılabilen ve kopma riski olmamasından dolayı mimikleri kısıtlamayan Dinamik Askı işlemi ile hastalar, konforlu ve güvenli biçimde gergin bir görünüme kavuşabiliyor.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Yüz ve vücut pitozunun (sarkma) tedavisi için uygundur. Aşağıdaki alanları tedavi etmek mümkündür:

Yüz:

Yanaklar,

Elmacık kemikleri,

Çene altı,

Yüzün oval bölümleri,

Kaşlar,

Boyun

Vücut:

Göğüsler,

Kollar,

Kalçalar,

Bacaklar

UYGULAMA HER CİLT TİPİNDE ETKİLİ MİDİR?

İplikler sadece hacimsel değişiklik yaratır. Bu tekniğin aşırı derecede kırışmış ve sarkmış ciltler için uygun olmadığını unutmamak çok önemlidir.

Hastalar sonucu verimli olmayacak durumlarda doktorun onlara işlem uygulamayı kabul etmeyeceğini bilmelidirler.

Etkili ve estetik açıdan hoş bir görüntü elde etmek için cilt ince olmalıdır ve hafif derecede gevşeklik göstermelidir.

Cilt çok ince ve kırışmış ise sonuç istenen düzeyde olmayacaktır.

Cilt kalın ve çok ağır ise ipler bu işlem için yetersiz kalacaktır.

FRANSIZ YÜZ ASKILAMA UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Mimik hareketleri ile uyumlu, doğal görüntüyü bozmadan ve dışarıdan bir gözün fark edemeyeceği şekilde uygulanmaktadır. Derinleşmiş çizgileri açar ve sarkmaları toparlar. Kişinin kendini mutsuz etmesine sebep olan görüntüyü ortadan kaldırır. Dikiş izi olmadan uygulanmaktadır. Tehlikesiz, acısız ve konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Lokal anestezi ile uygulandığından, hastanede yatmanız gerekmez, sosyal hayatınıza hemen geri dönebilirsiniz. Enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır.

Tüm bunlara ek olarak süspansiyon etkisi sayesinde yukarıya doğru bir kuvvet uygulayarak yer çekimi nedeniyle oluşmuş sarkmalarda son derece etkilidir.

Kadınlarda ve erkeklerde kullanılabilir

35 yaşından 70 yaşına kadar ihtiyacı olan tüm hastalarda kullanılabilir

Yara yapmaz ve iz bırakmaz, ameliyat değildir

Genel anestezi ile uygulanmadığı için hastanede kalmak gerekmez

Ortaya çıkan sonuçlar oldukça doğaldır

Mimiklerde değişiklik olmaz

Gevşeme hissedildiği zaman tekrar gerdirme işlemi uygulanabilir

Lokal anestezi altında işlem neredeyse ağrısızdır

2 gün ila 2 hafta arasında iyileşme

UYGULAMA KAÇ SEANS SÜRÜYOR?

Sadece bir seans yeterli olacaktır. Eğer tekrarlanmak istenirse beş yıl sonra tekrarlanabilir.

ÜCRETİ NE KADAR?

Fransız askı işleminde yer yer ve bölge bölge fiyat aralıkları değişebilmektedir. Net bir fiyat bilgisi yoktur.

DİNAMİK İPLİKLER YAŞLANMAYI DURDURUYOR MU?

İpliklerin zamanı durdurma gibisi bir etkisi olmadığından yaşlanmayı önlemek gibi bir mucize söz konusu değildir.

İŞLEM TERSİNE DÖNDÜRÜLEBİLİR Mİ?

İşlem uygulandıktan birkaç yıl sonra dilerseniz mevcut iplikleri tekrar gerdirebilir, yeni iplikler ile yeni işlem yaptırabilir ya da başka bir genleştirme tekniği deneyebilirsiniz.

FRANSIZ ASKISI NASIL UYGULANIR?

Dinamik Askılar lokal anestezi sonrasında yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında uygulanmaktadır. Uygulama bölgesinde işlem öncesi yapılacak kontrol ile çalışılacak bölgeler belirlenmekte ve ipler deri altına yerleştirilmektedir.

İpin tutunma bölgesi baş içi (kulak üzeri) olarak tercih edildiği için işlem dikişe gerek kalmadan sonlandırılmaktadır.

İşlem sonrası oluşabilecek enflamasyon ağrı kesiciler ile dindirilebilmektedir.

Uygulama sonrası günlük hayata rahatça devam edilebilmektedir.

UYGULAMA ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR?

Belirli bir önlem ya da gerekli bir tedavisi yoktur.

İşlem öncesi ipler ve askı işlemi hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için tüm detayları doktorunuza sormanız oldukça önemlidir.

Doktorunuzun size tedavi günü rahat edebilmeniz için dezenfektan şampuan ve hafif sakinleştirici bir madde önerecektir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM NASIL OLMALIDIR?

Dinamik ipin uygulanmasının ardından birkaç gün dinlenilmelidir.

Çene hareketleri minimum seviyede kullanılmalıdır.

Yüz üstü uyunmamalıdır.

Yüz yıkama işlemi sırasında sadece yukarı doğru hareketler uygulanmalıdır.

Cilde masaj uygulanmamalı ve ovuşturulmamalıdır.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

İpler tamamen insan cildine uyumlu, dış malzemesi silikon iç malzemesi ise polyesterden yapılan iplerdir. Bu nedenle iplerin yan etkisi bulunmamaktadır.

İşlem sonrası yan etkiler oldukça azdır ve normal hayata ertesi gün devam edilebilir. Ciltte bulunan katılık, ödem oluşumu ve morarma da yaygın olarak görülmektedir. Bu semptomlar kısa süre sonra ortadan kalkmaktadır.

Bazen ciltte kanamaların olduğu da görülmektedir. Bunlar diş sıkmasının sonucunda ortaya çıkar ve birkaç gün içerisinde kaybolurlar.

Doktorlar işlem sonrası genel olarak antibiyotik, anti-inflamatuar ya da analjezik önerebilirler. Germe seviyesine bağlı olarak cilt katlanmaları işlemden sonraki bir kaç gün içerisinde kaybolur. Her işlemde hastanın işlem sonrası hafta kontrole gelmesi söylenir