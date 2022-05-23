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Yeni doğan bebeğin köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde doğuma giren bir doktorun bebeğin köprücük kemiğini kırdığı ve vücudunda morluklar oluştuğu iddia edildi. Doğumdan sonra entübe edilen talihsiz bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Müracaat üzerine savcılığın yanısıra Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Sağlık 23.05.2022, 09:55
Yeni doğan bebeğin köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde doğuma giren bir doktorun bebeğin köprücük kemiğini kırdığı ve vücudunda morluklar oluştuğu iddia edildi. Doğumdan sonra entübe edilen talihsiz bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Müracaat üzerine savcılığın yanısıra Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Şöhret Özdemir (26) ile Erhan Özdemir (32) çifti, 3’üncü çocuklarına hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Hamilelik süreci boyunca doktorlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini ancak doğuma bir hafta kala izne çıkan doktorlarının yerine başka bir doktor olan K.Y.’nin doğuma geldiğini belirten Özdemir çifti, kendilerine kötü muamele yapıldığını öne sürdü.

12 Mayıs tarihinde Şöhret Özdemir’in sancılarının başlaması ve Gökçeada Devlet Hastanesi’ne götürülmesinin ardından doğuma K.Y. girdi. Doğum sırasında köprücük kemiği kırılan bebeğin göğsünde de morluklar oluştuğu ve nefes zorluğu çekmesinin ardından Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hem kendisinin hem de eşinin yaşadığı şoku İHA muhabirine anlatan Erhan Özdemir, “12 Mayıs tarihinde eşimin sancılanması üzerine Gökçeada Devlet Hastanesine gittik. Doktorumuzun 1 aylık yıllık izine çıkması sonrasında onun yerine gelen doktor eşimi muayene etti. 3 gün içerisinde davranışları olsun, konuşma tarzı olsun hiç hoş değildi. Doktor eşimi rahatlatmak için serum vereceğini söylüyor ama onun yerine suni sancı veriyor ve bunu kendisine söylemiyor. Sonrasında eşim doğum sancıları çekmeye başlıyor, açılması zor açılıyor. O arada doktor eşime, “Niye bağırıyorsun, bağırma” diyor. Eşim de sancı çektiği için normal olarak bağırıyor. Açılması olduktan sonra eşimi doğuma alıyorlar. Doğuma aldıkları zaman hemşire hanım doğumun başladığını doktora söylüyor. Doktor eli cebinde, “Bir şey olmaz kalsın” diyor ve 3 kez bunu tekrarlıyor. Bunlar eşimin bana anlattıkları” dedi.

“Eşim nerede bebek görse ağlıyor”

Eşinin psikolojik olarak zor durumda olduğunu belirten Özdemir, “Zaten eşim şu an psikolojik olarak zor durumda. Nerede bebek görse ağlamaya başlıyor. Doğum başlıyor, bebek 4 kilo 200 gram olarak doğdu. Benim diğer iki çocuğum da 4 kilo üzerinde doğdu. Hemşire hanım diyor ki “Doktor bey kesik atalım, bebek çıkmıyor”, Doktor da bu şekilde çıkaracağını söylüyor. Çocuğu hırpalayarak köprücük kemiğini kırdı, nefes almakta zorluk çekti. Zor bir doğum oldu, göğsünde morluklar var” diye konuştu.

“Doğumu bıraktı, muayeneye gitti”

Doğum sırasında doktorun doğumu bırakarak hastaları muayene etmeye gittiğini de sözlerine ekleyen Özdemir, “Çocuğu hırpalayarak çıkardıktan sonra göbek bağını kesip, bırakarak gidiyor. Sonrasında hemşireler bebeğin başına toplandılar, doğar doğmaz entübe edildi. Doktor bebeğin bırakarak başka hastaları muayene etmeye gitmiş. O sırada bir vatandaş muayene sırasında duruyor. Hemşire hanım kapıyı çalarak doktoru çağırıyor. Annenin kanamasının olduğunu söylüyor. Doktor ise bir şey olmaz diyerek geçiştiriyor. Orada bulunan hasta da bizi arayarak böyle bir şey olduğunu kendisinin de şahit olacağını söyledi. Hemşireler sağ olsun çok ilgilendi, doktor ise bıraktı gitti. Bebeğim, Gökçeada’dan Çanakkale’ye helikopter geldi ve hastaneye gelmesi 2,5 -3 saati buldu” dedi.

“Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın”

Hatalı doğum yaptırdığı iddia ettiği doktor hakkında yasal süreci başlattığını ve devletten yardım beklediklerini belirten Özdemir, “Yasal süreci başlattım. Devletimden bu konuyla ilgili yardım istiyorum. Başkaları böyle bir olayı yaşamasın. Gerçekten zor bir durum. Bebeği olanlar ve bizim yaşadıklarımızı bilenler bizi anlar. Devletimizden yardım istiyorum. Eşim şu anda psikolojik olarak gerçekten zor durumda iyi değil. Çocuğum şu an da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 3’üncü düzeyde yoğun bakımda. Doktorlar tam olarak bir şeyde söylemiyorlar. Durumu nedir diye sorduğumuzda normal diyorlar. Bize tam olarak bir bilgi vermiyorlar. Yaşasa bile artık engelli mi olur? Herhangi bir sıkıntısı olur mu hiç bilmiyoruz. Zor bir durumdayız Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu doktorla ilgili ellerinden geleni yapacaklarına da inanıyorum. Biz her zaman doktorlarımızı seviyoruz” şeklinde konuştu.

Bebeğin yardımına TSK yetişti

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği özel görev ile Özdemir bebeği Gökçeada’dan alarak Çanakkale Merkez’e getirmişti. Daha sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı; Özdemir bebeğe acil şifalar dileğinde bulunmuştu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili gerekli soruşturmayı başlatırken, acılı aile de yoğun bakımda yatmakta olan ve henüz ismini bile koyamadıkları yeni doğan bebeklerinden müjdeli haberi bekliyor.

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