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YAZIN BURUN ESTETİĞİNDE BUNLARA DİKKAT !

Konu ile ilgili Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal önemli bilgiler verdi.

Sağlık 22.08.2020, 10:42
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YAZIN BURUN ESTETİĞİNDE BUNLARA DİKKAT !

Mevsimlerin değişmesiyle birlikte acaba yaz aylarında burun estetiği ameliyatı olunabilir mi, bu durum bir sakınca yaratır mı ? 


Elbette olunabilir ! Hatta okulların tatil olması ve çalışan hastaların uzun zamanlı izin alabilmelerinin daha kolay olduğu bir dönem olması nedeniyle yaz ayları sıklıkla ameliyat ve ameliyat sonrası süreç için oldukça ideal olabilmektedir. Ama, yaz aylarında yapılan cerrahi sonrası iyileşme süreçleri ekstra dikkat gerektirir. 


Yaz aylarında yapılan burun estetiği ameliyatları sonrasında, iyileşme sürecinde nelere dikkat etmek gerekir ?


Cildinizi güneşten koruyun .  Burun estetiği ameliyatı sonrasında, cilt ultraviyole ışınlarına karşı daha hassastır. İyileşme döneminde cilt güneşe karşı daha reaktiftir bunun sebebi ise dokudaki değişikliklerdir . Bu nedenle uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Günlük aktivitelerinize elbette devam edebilirsiniz, ameliyat sonrası ilk 6 hafta içerisinde eğer bir deniz tatili planladıysanız, yüzünüzü ve özellikle burnunuzu büyük bir şapka yardımıyla güneşten korumalı ve 50 faktör güneş kremini gün içerisinde bir kaç defa yüzünüze ve burnunuza uygulamalısınız.  


Güneş gözlüğü takmayın.  Gözlerinizi güneş ışınlarından korumak istemeniz elbette çok önemli ama ameliyat sonrası burnunuzun iyileşme sürecide en az o kadar önemli.  Bir şapka yardımıyla gözlerinizi güneş ışınlarından korumanız oldukça kritiktir. Güneş gözlükleri burnunuzun üzerine baskı uygular ve iyileşme sürecinde bu durum burunda deformasyona sebep olmaktadır. Güneş gözlüklerini ameliyattan minimum 4 hafta sonra kullanmaları konusunda tavsiye ederiz.  


Burnunuzu kuru tutun.  Evet denize ya da havuza bu sıcak yaz günlerinde bir dalıp çıkmak oldukça ferahlatıcıdır fakat burun estetiği ameliyatı olmuş hastalarımızın ameliyat sonrası en az 4 hafta süreyle su altına dalmaları, başlarını suya sokmaları doğru değildir. Doktorunuzdan iyileşme ile ilgili sonuçları almadan denize ya da havuza girmeyin.  Ameliyat sonrası erken dönem yüzmek burna farklı açılardan pek çok zarar verebilir. Klor ve tuzlu su burun kanalında tahriş ve enfeksiyona sebep olabilir ya da yüzünüze gelebilecek bir dirsek darbesi olumsuz sonuçlara neden olabilir. 


Bazı spor aktivitelerinden kaçının. Plaj voleybolu gibi takım sporları sosyal olmak ve formda kalmak için harika bir yol , ama malesef burunda hasar oluşturma  açısından yüksek risk taşırlar .Bu nedenle bu sporları iyileşme süreci tamamlanana kadar dışarıdan izlemek, bir topun ya da dirseğin yüzünüze gelme ve çarpma riskini minimize edecektir. 


Bol su için.  Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde özellikle yaz aylarında vücudun su ihtiyacını karşılama çok önemlidir. İçtiğiniz su miktarı en az 2 lt olmalıdır.  Bedenin genel sağlığı için, vücudunuzu susuz bırakmayın. 


Kıyafetlerinizi dikkatli seçin. Burun estetiği ameliyatı sonrasında giydiğiniz başınızdan geçirerek giydiğiniz kıyafetler iyileşme sürecinizde burnunuza çarpabilir. Bu nedenle iyileşme döneminde  yakalı tişörtler, elbiseler yerine önden düğmeli gömlekler ya da fermuarlı elbiseler giyerek riskleri bertaraf edebilirsiniz.




Burun estetiği ameliyatı sonrasında seyahat edebilir misiniz? 


Yaz döneminde burun estetiği ameliyatı olmak tatile gidemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ameliyattan bir kaç gün sonra ya da kesi yerleri iyileştikten hemen sonra uçağa binebilirsiniz. Otobüs, tren ve araba yolculukları da bu anlamda problem olmayacaktır. Araba kullanmanızda da bir sıkıntı yoktur ama bu noktada uyku hali veren herhangi bir ağrı kesici almamanız oldukça önemli. 
Uçağa binecekseniz havadaki basınç değişikliklerine karşı doktorunuzun önerdiği bir burun spreyi sizi rahatlatacaktır.  Tuzlu su spreyleri de burun kanalınızın uçuş sırasında kurumamasına yardımcı olacaktır.  Sakız çiğnemekte uçakta basınç etkisini azaltacağı için önerdiğimiz uygulamalardan biridir. Doktorunuza sorarak bu adımlardan birisini uygulayabilirsiniz. 

#burun #estetik #sağlık #ameliyat #yaz #sıcak
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