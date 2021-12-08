Yarık damak ve dudaklı bebeğe "Türk lalesi" ameliyatı

Kahramanmaraş’ta doğuştan üst dudağı ve damağında yarık bulunan 9 aylık bebeğe, ’Türk lalesi’ tekniğiyle ameliyat yapıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriye uyruklu Nur ve Mustafa Abdülkerim’in 3 çocuğundan biri olan 9 aylık Muhammet Abülkerim bebek doğuştan damak ve dudak yarığı ile dünyaya geldi.

Farklı hastanelere giden aile, son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Bebek, burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Hastanenin Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, bebeğin ilk ameliyatında dudak, kas ve cilt kapamanın yapılacağını söyledi.

Plastik cerrahlarca ’Türk lalesi’ olarak adlandırılan ve ters laleye de benzetilen durumun yapılan cerrahi operasyonlarla düzeltileceğini söyleyen Prof. Dr. Bekerecioğlu, “Hastamız iki taraflı dudak ve damak yarığı olan ve ağız içine bakıldığında damak yarığı net bir şekilde görülüyor. Hastamız şu anda 9 aylık ve bu ameliyata iki buçuk, üç aylık ideal zamanda yapılmaya başlanır. Zamanlama olarak biraz gecikmiş. Hastamıza yapılacak ameliyat sadece dudağındaki derinin kapatılması değil ağız içi, ortada dudak kası ve cilt kapaması şekilde olacak. Doğuştan olan bu vakalarda yetersiz eksiklikler var. Özellikle dudağın ön kısmında bulunan ‘proler premaksiler kolimella’ dediğimiz iç kısımlarda eksiklikler oluyor. Bu eksiklikleri ve yetersizlikleri kullanmak için bizim de kullandığımız ‘Türk lalesi’ yöntemi var. İki tarafı dudak yarığında kullanılacak. Uluslararası literatüre de bu isimle girmiş Türk lalesi yöntemi. Plastik cerrahi alanımızdaki bazı arkadaşlarımız tarafından geliştirilmiştir ve uluslararası prestijli dergide yayımlanmış ve kabul edilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemi yaparak onarımı yapacağız” dedi.

İlk ameliyatın ardından ileriki yaşlarda farklı ameliyatlarının da yapılacağını söyleyen Dr. Bekerecioğlu, “Bugün ameliyata alacağız ve ameliyattan sonra yaklaşık 10 gün sonra normal görünümüne olabildiğince kavuşmasını bekliyoruz. 12 aylıktan sonraki süreçte damak ile ilgili ameliyatlar, yaşı ilerledikçe 10-12 yaşlarında burun ve dudakla ilgili daha değişik ameliyatlar 17-18 yaşlarına kadar belli ameliyatlar yapılması gerekiyor. Dudak damak yarık olan tüm hastaları bir ekip halinde seri olarak hastanemizde yapıyoruz. Yaptığımız yöntem ise başı aşağı bakan bir lalenin ters lale şeklinde kullandığımız bir yöntemdir” dedi.

Bebeğin annesi Nur Abdülkerim, “Ameliyata giriyor bebeğim, inşallah başarılı olur. Doktorlara teşekkür ederiz, ellerine sağlık” dedi.