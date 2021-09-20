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Vatandaşlara bozuk Biontech aşısı yapıldığı iddiasına valilikten açıklama

Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı” tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.

Sağlık 20.09.2021, 18:49
Vatandaşlara bozuk Biontech aşısı yapıldığı iddiasına valilikten açıklama

Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı” tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 17 Temmuz tarihinde uygulanan Covid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı”nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu. Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

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