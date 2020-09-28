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Vampir Yüzü Maskesi Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.

Sağlık 28.09.2020, 13:43
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Vampir Yüzü Maskesi Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Vampire Facelift uygulaması tüm dünyada Kim Kardashian, Bar Refaeli gibi ünlülerle popüler olmuş bir antiaging yöntemidir. Amerikalı Medikal Estetik Hekimi Dr. Charles Runnels tarafından bulunmuştur. Dr. Meltem Ayran, 2015’ ten bu yana Vampire Facelift ve O- Shot tedavilerinde uluslararası sertifikaya sahip bir hekimdir.
 

Vampir Yüzü Maskesinin gençleştirici ve güzelleştirici etkisini vurgulayan Dr. Ayran, her sene yapılması halinde 5 sene sonunda yaşıtlarınızdan çok daha genç görüneceğizi vurguladı.

Dr.Ayran,''Kendi kanınızla hazırlanan özel serum, hyaluronikasit ile kombine edilerek iğne/kanül/mikrodermabrazyon gibi yöntemlerle birleştirilerek özel tekniklerle uygulanır. Uygulama sonrasında özellikle 1 hafta 10 gün sonra ve de 1,5 ay sonra önemli değişiklikler gözlenir. Kemik dokudan cildin üst katmanlarına kadar gençleşme sağlayan bu yöntemi denemek isterseniz, uygulayıcı doktorun uluslararası sertifikaya sahip olduğundan emin olmalısınız.
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