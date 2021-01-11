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Uzuv yaralanması ve organ kopma tedavisinde öncü olacaklar

Sağlık alanında kullanılan yüksek teknolojik cihazlar ve tıbbi ekipmanlar ile sağlık alanındaki gelişmelere büyük katkı sağlayan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Trakya Üniversitesi’ne yaptığı “SPY Floresans Görüntüleme Sistemi” cihazının ardından şimdi de “Zeiss Tivato 700 Ameliyat Mikroskobu” bağışında bulundu.

Sağlık 11.01.2021, 12:00
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Uzuv yaralanması ve organ kopma tedavisinde öncü olacaklar

Sağlık alanında kullanılan yüksek teknolojik cihazlar ve tıbbi ekipmanlar ile sağlık alanındaki gelişmelere büyük katkı sağlayan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Trakya Üniversitesi’ne yaptığı “SPY Floresans Görüntüleme Sistemi” cihazının ardından şimdi de “Zeiss Tivato 700 Ameliyat Mikroskobu” bağışında bulundu.

Hem hekimlere hem de hastalara büyük kolaylık sağlayacak olan cihaz, mikrocerrahi uygulamalar ile uzuv yaralanmaları ve organ kopma tedavilerinde Trakya Üniversitesi Hastanesi’nin öncü bir merkez olmasına katkı sunacak.

Bölgenin ve Balkanlar’ın sağlık alanında öncü kuruluşlarından biri olan Trakya Üniversitesi Hastanesi, hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik bilgi birikimi ve bilimselliği ileri teknoloji ile birleştiren Trakya Üniversitesi Hastanesi, hastalarını nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturacak bir yeniliğe daha kavuştu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağışladığı yüksek teknolojik özelliklere sahip ameliyat mikroskobu, vakıf yöneticileri ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Trakya Üniversitesi’ne teslim edildi.

Türkiye’de az sayıda üniversite hastanesinde bulunan cihazın teslim töreni, TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Vakıf Genel Müdürü Deniz Karakaş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dağhan Dağdelen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Sayın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem İbiş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Özkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

“Hastanemiz bölge ve balkanlar için önemli bir referans merkezi haline geldi”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, vakfın daha önce de mikrocerrahi ameliyatlarında ileri görüntüleme imkânı sunan bir cihaz bağışında bulunduğunu hatırlatarak, “Bugün gerçekleşen bağış ile de mikrocerrahi alanında en gelişmiş imkânlarla hastalarımıza üstün sağlık hizmetleri sunmayı sürdüreceğiz. Trakya Üniversitesi, sadece Trakya’dan değil Balkanlar’dan gelecek hastalar için de çok önemli bir referans merkezi haline geldi. Her biri alanında uzmanlaşmış hekimlerimizle mikrocerrahi alanındaki başarılarımızı artıracağımıza inanıyorum. Bağışlanan cihaz sayesinde öğrenci, asistan ve doktor yetişecek. Cihaz ayrıca ileri seviye plastik cerrahi uygulamasına ihtiyaç duyan pek çok hastaya da şifa olacak. Cihazın, Trakya Üniversitesi’ne bağışlanmasında emeği geçen TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kuruluna ve hem kentimize hem de üniversitemize sahip çıkan ETSO yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’de en seçkin kliniklerden biridir”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise tıp tarihinin modern dönüm noktalarından birisini oluşturan mikrocerrahi alanında yaptıkları tıbbi cihaz ve alet bağışları ile sağlık sistemini desteklemek istediklerini ve bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Trakya Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi, Türkiye’deki en seçkin kliniklerden biridir. Trakya Üniversitesi, mikrocerrahi alanında yetişmiş nitelikli hekimlere sahip. Buradaki çalışmaların büyük bir özveri ve üstün bir gayretle sürdürüldüğünü görüyoruz. Üstün özellikleri olan bu cihazı daha büyük tıbbi başarılara ve bilimsel araştırmalara imza atılacağı düşüncesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

“Balkanlar içinde umut oluyoruz”

Cihazın Trakya Üniversitesi’ne bağışında büyük katkısı olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da kurumlar arasında güzel bir iş birliği ve dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, “Sadece Trakya’da değil Balkanlar için de umut olan hastanemize böyle bir cihaz kazandırılmasından ötürü çok mutluyuz” dedi.

“Cihaz, 50 Milyon Nüfusa Sahip Balkan Hinterlandına Hizmet Edecek”

Törende, mikrocerrahinin önemi ve cihaz hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dağhan Dağdelen, yapılan bağışın iki milyonluk Trakya nüfusu için değil 50 milyonluk Balkan hinterlandına hizmet edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ve Vakıf Müdürü Deniz Karakaş ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

Operasyon yapılacak alanda görme kolaylığı sağlayan cihazla, acil mikrocerrahi işlem gerektiren hastalara en ileri tıbbi destek verilebileceği gibi alanında uzman hekimlerin yetişmesine de önemli katkılar sunulacak. Mikrocerrahi operasyonların başarıyla uygulanmasına ve hekimlerin ameliyatı interaktif bir şekilde takip edebilmelerine de imkan sağlayan cihazın, mikrocerrahi uygulamalara yönelik yetkinliği de artırması bekleniyor.
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