Uzmanından uyarı: "45 yaş sonrası her yıl mamografi çektirilmeli"

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hastanede meme kanseri farkındalığını artırmak için meme kanserinin sembolü olan pembe kurdeleyi çiçeklendirme etkinliği düzenlendi.

40 yaş sonrasında yılda bir kez doktor muayenesi şart

Erken tanı için kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmalarını ve 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi yaptırmalarının önerildiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necati Özen, “40 yaş sonrasında ise mutlaka yılda bir kez doktor muayenesi yaptırılmalıdır. Meme kanseri taraması için günümüzde halen tanıda altın standart olarak kadınların 35-40 yaş arasında en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. İlk mamografi ve aynı dönemde yapılan meme muayenesi 40-45 yaş arası takibin nasıl yapılacağını da belirler. 45 yaş sonrasında ise her yıl mamografi çektirilmelidir. Gerekli durumlarda meme ultrasonografisi ve meme emarı (MR) da tanı ve takip için kullanılan diğer radyolojik tetkiklerdir” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şafak Aygül, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst, Opr. Dr. Abdullah Taşkın, Medikal Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, hastane çalışanları, meme kanseri tedavisi gören hastalar ve yakınları katıldı.