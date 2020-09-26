Uzaktan eğitimde çocukların göz sağlığını atlamayın

Farklı mesafelerdeki bilgisayar ve tabletler karşısında çok fazla vakit geçirmeye başlayan çocukların göz sağlığını koruyabilmek için açıklama yapan optik markası HOYA’nın Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, tıp literatörüne girerek günümüz modern dünyasının rahatsızlığı haline gelen Dijital Göz Yorgunluğu’na karşı 20/20/20 kuralının uygulanması için velileri uyarıyor.

Uzaktan eğitim modelinde çocukların göz sağlığını korumak için önerilerde bulunan HOYA Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, farklı mesafelerde bulunan akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerle gereğinden fazla vakit geçirilmesinin neden olduğu Dijital Göz Yorgunluğu’na karşı 20/20/20 kuralı ile birlikte her 20 dakikada bir yaklaşık 20 saniye boyunca gözlerimizi 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa odaklayarak göz yorgunluğunun ve göz kuruluğunun önüne geçilebileceğini aktarıyor.

Günümüzde çocuklar tablet, akıllı telefon ve bilgisayarları sıklıkla kullanıyor. Günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımında %90 oranında akıllı telefon, %70 oranında bilgisayar, %54 oranında tablet öne çıkıyor. Gün içerisinde cihazlar arasında geçiş yapmanın ise gözlerimizi %22 oranında daha çok yorduğu bağımsız araştırmalar tarafından kanıtlanıyor. Farklı kullanım mesafelerine göre akıllı telefon kullanımı ile başlayan 20-30cm’lik mesafe, yakın-orta alanda 60-80cm’e kadar uzanıyor. Hem uzun süre aynı yakın mesafeye odaklanmak -yani 2 saat veya daha fazla süre dijital cihazlara bakmak- ve aynı anda bu ürünleri kullanarak farklı mesafelerde sık odak değiştirmek hem göz kaslarının aşırı yorulmasıyla Dijital Göz Yorgunluğu’na (DGY) sebep oluyor, hem de bu cihazlardan yayılan zararlı ışınlara maruz bırakıyor. Çeşitli cihazlar arasındaki geçişlerde de gözler daha da çok çalışıyor. Gözler sürekli odaklanmaya çalıştığından aşırı yoruluyor.

Dijital cihazlar ile çocuğunuzun arasına ‘güvenli mesafe’ koyun

‘Dijital Göz Yorgunluğu (DGY) bulanık görüş, gözlerde batma ve sulanma, ışık hassasiyeti, gözlerde yorgunluk, göz kuruluğu ve kaşıntı gibi semptomlar yaşatarak yaşam konforunu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu sebeple, birincil olarak yapılacak şey bu tür cihazların kullanım süresini ihtiyaca bağlı olarak kısıtlamak ve doğal yollardan gözleri dinlendirmektir. Bunun için 20/20/20 kuralını uygulamak ya da kullanım sonrası en az 5 dk. gün ışığına çıkıp uzağa bakmak gözü dinlendiren en doğal çözümlerden biridir‘ diyen Kayra, güvenli dijital cihaz mesafeleriyle ilgili de bilgiler verdi. Telefonlar için güvenli mesafe 20-30 cm iken tabletlerde bu mesafe 40-50 cm’e çıkabiliyor. Bilgisayar ekranları için ise çocukların arasında en az 60-80 cm mesafe bırakmak gerekiyor.

Miyop sorunu yaşayanlar dikkat

Kayra, ‘Miyop kişiler mevcut gözlükleriyle dijital cihazları kullanırken yakın alana daha uzun saatler bakmak zorunda kaldıkları için dijital göz yorgunluğuna (DGY’ye) daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu amaçla yakın alanda akomodasyon desteği sağlayan ve dijital göz yorgunluğunu minimize eden HOYA SYNC III ile DGY’yi ortadan kaldırıyoruz. Dijital cihazlara fazla maruz kalındığında meydana gelen göz yorgunluğu semptomlarını minimize etmek ve destek olmak için tasarlanan SYNC III; bilgisayar başında uzun saatler geçiren, cihazlar arasında sıkça geçiş yapan ve kısa çalışma mesafesine sahip işlerle ilgilenenler için maksimum düzeyde görüş konforu sunuyor. Bunun yanı sıra, dijital cihazların yaymış olduğu mavi ışığı bloke eden HOYA Blue Control kaplama ile mavi ışığı keserek göz sağlığını negatif yönde etkileyen olumsuzlukları engelliyoruz. Herhangi bir kırma ya da görme kusuru olmayan kişilerin bile dijital cihazların yaymış olduğu zararlı ışınlardan kendilerini koruması gerekiyor. Uzun süre mavi ışığa maruz kalındığında ilerleyen yaşlarda istenmeyen göz rahatsızlıklarına sebebiyet verilebiliyor.’ diye ekliyor.