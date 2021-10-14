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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Türkovac aşısına ilişkin Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş’ten açıklamalar
Türkovac aşısına ilişkin Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş’ten açıklamalar
Sağlık 14.10.2021, 10:18
Türkovac aşısına ilişkin Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş’ten açıklamalar