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TURKOVAC, 16-18 yaş arası gönüllülerde uygulanmaya başladı

Sağlık Bakanlığınca kullanıma sunulan yerli ve milli Covid-19 aşısı TURKOVAC’da 16-18 yaş arasında aşı çalışması başladı. Ankara Şehir Hastanesi’nde başlayan çalışmaya, şartları taşıyan gönüllüler katılabilecek.

Sağlık 18.02.2022, 12:21 18.02.2022, 12:34
TURKOVAC, 16-18 yaş arası gönüllülerde uygulanmaya başladı

Sağlık Bakanlığınca kullanıma sunulan yerli ve milli Covid-19 aşısı TURKOVAC’da 16-18 yaş arasında aşı çalışması başladı. Ankara Şehir Hastanesi’nde başlayan çalışmaya, şartları taşıyan gönüllüler katılabilecek.

Sağlık Bakanlığınca kullanıma sunulan, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın 16-18 yaş aralığında uygulanma çalışması başladı. Pilot olarak Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün itibariyle başlayan çalışmaya, daha önce Covid-19 geçirmemiş, kronik rahatsızlığı olmayan 16-18 yaş aralığındaki bireyler gönüllü olabilecek. Önümüzdeki hafta sonrasında da 14 şehirde yer alan sağlık merkezlerinde başlanması planlanan çalışma kapsamında gönüllüler iki kolda aşılanacak. Bir grup Sinovac ile diğer bir grup ise TURKOVAC ile aşılanacak. Çalışma ilerledikçe alt yaş grubuna doğru inilmesi planlanıyor. Öte yandan, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC Aşılama Ergen Çalışması Sorumlusu Prof. Dr. Aslınur Parlakay, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel’in katılımıyla çalışma hakkında bir basın toplantısı düzenlendi.

“İyi bir yanıt vereceğini ve çocuklarımızın TURKOVAC aşımızla güzel bir şekilde korunacağını ümit ediyoruz”

Yapılan çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan TURKOVAC Ergenlerde Aşılama Çalışması Sorumlusu Prof. Dr. Aslınur Parlakay, “Bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda çalışmamızı başlatıyoruz. İlerleyen dönemlerde güvenlik değerlendirmesi ile bu kapsamın genişletilmesi planlanabilir. Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyükşehirlerde Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi pek çok şehirde isteyen gönüllülerimizin katılabileceği merkezlerimiz olacak. İsteyenler de detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek. İyi bir yanıt vereceğini ve çocuklarımızın TURKOVAC aşımızla güzel bir şekilde korunacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Total olarak 500 civarında gönüllü almayı hedefliyoruz”

Yapılan çalışmaların bugün başladığını ve önümüzdeki hafta itibariyle 14 merkezde devam edeceğini vurgulayan TURKOVAC Ergenlerde Aşılama Çalışması Sorumlusu Parlakay, “Öncelikle Ankara Şehir Hastanesi’nde başladıktan sonra önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul, Adana, İzmir gibi 14 merkezimizde de çalışmalarımız devam edecek. Yeterli sayıya ulaşınca da sonuçlarımızı paylaşacağız. Bu çalışmaya katılım şartları olarak daha önce Covid-19 geçirmemiş ve Covid-19 aşısı olmamış 16-18 yaş arası ergen bireyleri davet ediyoruz. Gerekli şartları sağılıyorlarsa ilgili merkezimize başvururlar ise gönüllülerimizi yönlendirmemiz daha kolay olacaktır. Hedeflediğimiz bir sayı var. Öncelikle 16-18 yaş grubumuza açtığımız için ilk grup hastamız tamamlandıkça yaş gruplarımızı genişletelim diye güvenlik değerlendirmesinde bulunacağız. Total olarak 500 civarında gönüllü almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“16-18 yaşta belli bir sayıya ulaştığımız andan sonra alt yaş grubuna inmeyi planlayacağız”

Çalışmaların ilerlemesi sonrasında alt yaş gruplarına da inileceğini belirten Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Bizim ilk başlangıç çalışmamızda görmek istediğimiz ilk aşılama daha önce aşılama gerçekleşmemiş çocuklarda. Ama hatırlatma dozu çalışması çok başarılı gidiyor, oradan gelen veriler de çok olumlu. Büyük ihtimalle hatırlatma dozu çalışması da bunun akabindeki ilk veriler ile beraber onu da değerlendirip başlamayı planlıyoruz. Özellikle 16-18 yaşta belli bir sayıya ulaştığımız andan sonra alt yaş grubuna inmeyi planlayacağız. Biz yetişkinlerde bu veriyi çok net olarak gördük. 16-18 yaş grubunda farklı olmasını bekliyor muyuz, hayır beklemiyoruz. Ama beklemiyoruzdan ziyade bizim bunu görmemiz ve göstermemiz gerekiyor ki bir alt yaş grubuna da inebilelim” şeklinde konuştu.

“(Sinovac’a kıyasla) TURKOVAC aşısı 5-8 kat daha fazla immünojenik yanıt oluşturuyor”

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. İhsan Ateş ise, “Yapılan çalışmalarda immünolojik yanıtı değerlendirmek için yaptığımız analizlerde, hatırlatma dozundan sonraki 28’inci gün yapılan değerlendirme ile kıyasladığımız aşıya (Sinovac) kıyasla TURKOVAC aşısı 5-8 kat daha fazla immünojenik yanıt oluşturuyor. Bu da tabi bize hem immün yanıt da hem de hastalığa yakalanma oranı değerlendirildiği zaman aşının kıyaslandığı diğer Coronavac (Sinovac) aşısına kıyasla daha iyi bir etkinliğin olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik etkinliği açısından da her iki kol arasında bir fark ciddi bir yan etki ile şuana kadar hiç karşılaşmadık” açıklamasında bulundu.

#covid19 #Sağlık Bakanlığı #türkovac
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