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Türkiye koronavirüs dünya sıralamasında kaçıncı sırada

Koronavirüs verilerinin açıklanmasının ardından belirti göstermeyen vakalarla birlikte ülkemizde 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. An itibarıyla Türkiye, toplam vaka sayısında dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı. Türkiye'nin önünde şu an ABD ve Hindistan yer alıyor.

Sağlık 30.11.2020, 12:41
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Türkiye koronavirüs dünya sıralamasında kaçıncı sırada
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 62 milyon 378 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 455 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 60 bine ulaştı.

Türkiye'nin, bugünkü vaka sayılarının günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

VAKA SAYISINDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin toplandığı Worldometers internet sitesine göre, bugün en fazla vaka sayısı açıklayan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Hindistan, Türkiye, Rusya ve İtalya oldu. Türkiye, 28 Kasım günü saat 23.00 itibarıyla 30 bin 103 vakayla 3'üncü sıraya oturdu.

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#koronavirüs #dünya #sağlık
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