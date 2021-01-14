Türkiye Hastanesi’nde aşılama çalışmaları başladı

Türkiye Hastanesi’nde aşılama çalışmaları bugün başladı. Aşı olan doktor ve hemşireler herkese aşı olunması gerektiğini vurguladı. İlk aşı olanlar ise, hiçbir şikayetlerinin olmadığını ve herhangi bir ağrı hissetmediklerini dile getirdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı vermesinin ardından bugün Türkiye Hastanesi’nde de aşılama çalışmaları başladı. Öncelik olarak hastanedeki sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Çocuk Hastalığı ve Sağlık Uzamanı Doc. Dr. Öznur Küçük aşısını olduktan sonra “Beklediğimiz gibi aşılar bizim için önemli. Tabii ki herkese teşekkür ediyoruz aşılama başladı, umarım herkese faydalı olur ve en kısa sürede bu pandemiyi bitiririz. Aşı karşıtlığı ile biz her zaman uğraşıyoruz aşılar bizim hayatımız ancak bu şekilde bulaşıcı hastalıklardan önlemimizi alabiliyoruz. Bunu da pandemide anladık. Aşı gelsin diye dört gözle bekledik, bugün kuyruğu herkes gördü. Sabahtan itibaren herkes online randevu almaya çalıştı” dedi. Son olarak herkese bir mesajı vardı. “Aşılarımızı yaptıralım” dedi.