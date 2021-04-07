Türkiye, dünyada Kovid-19 vaka sayısında ikinci!

Hindistan'da 15 bin 246 teyitli vaka rapor edildi. 633 kişinin yaşamını yitirmesiyle dünyada en fazla can kaybı bu ülkede meydana geldi.

Türkiye'de ise salı günü 49 bin 584 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, Kovid-19 nedeniyle 211 kişi hayatını kaybetti.

Bu rakamlarla Türkiye bugün, Hindistan'ın ardından dünyada en fazla koronavirüs vakası rapor eden ikinci ülke konumuna yükseldi.

Ayrıca Türkiye, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı sekizinci ülke oldu.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Dünya genelinde ise Kovid-19 salgınında vaka sayısı 132 milyon 820 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 879 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyonu geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, teyitli vaka sayısında Türkiye'nin ardından dünya genelinde üçüncü oldu.

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 555 bin 621'e çıktı.