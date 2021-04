Türkiye'de uygulanmaya başlandı: BioNTech aşısının farkı ne?

Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

AŞI TERCİH EDİLEBİLECEK

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac veya BionTech aşısını tercih edebilecek.



Saat 10 itibari ile Türkiye’de Biontech aşısı uygulanmaya başladı. 3 milyon doz aşı gelmişti. Önceden vatandaşlar Sinovac aşısı olabiliyordu, ancak bugün itibari ile artık aşı sırası gelenler BioNTech aşısı da olabilecek.

SINOVAC VE BIONTECH ARASINDAKİ FARKLAR



İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı.

Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner de, Sinovac ile Biontech aşılarının arasındaki farkları anlattı.

İşte Karslı'nın aktardıklarından öne çıkanlar:

BionTech aşısı yapılmaya başlandı. Sinovac'tan farkı aşı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor aşılar, daha sonra uygulanıyor. Şişelerin 5 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle uygulanıyor.

AŞI OLDUKTAN SONRA 15 DAKİKA BEKLENİLMESİ İSTENİYOR

Aşı olduktan sonra 15 dakika kadar hastanede beklenmesi, bir yan etki gözlenirse doktora haber verilmesi gerektiği söylendi.

UĞUR ŞAHİN: AŞI MEVCUT VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.



BIONTECH'İN KORUYUCULUĞU SİNOVAC'A GÖRE YÜZDE 10 FAZLA

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile mücadelede Alman Biontech aşısını da devreye almasıyla birlikte aşı tercihi hakkı getirildi. Vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden Biontech ya da Sinovac aşısını tercih edebiliyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.



'BU HASTALIĞI GEÇİRENLER İNAKTİF AŞI TERCİH ETSİN'

Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

'MRNA AŞILARI SONUCA ULAŞIP, VÜCUTTAN UZAKLAŞIYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, aşılarla ilgili kendilerine gelen sorulara ilişkin, "Özellikle 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım, aşıdan mı bulaştı' deniyor. Aşıdan koronavirüs bulaşması mümkün değil. Halkımız şu yanlışa düşüyor; 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım.' Eğer tedbirleri elden bırakırsak yine virüs kapma ihtimalimiz olabilir, bu sorular bize çok sık sorulmakta. Yeni teknolojik mRNA aşıları daha akıllı aşılar. Vücutta herhangi bir kalıntısı kalmadan, elde etmek istediğimiz sonuca ulaşıp, vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim genlerimize herhangi bir teması, bizi genetik olarak etkilemesi veya bu yönde hasar bırakması mümkün değil. Ancak bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanıyorsa, çok ciddi nörolojik hastalık geçirmişse inaktif aşıyı olmasını daha ön planda isteriz" ifadesini kullandı.

'SONBAHARDA ÇOCUK AŞILAMA PROGRAMINA BAŞLAYABİLİRİZ'

Doç. Dr. Savaşçı, çocukların aşılanmasına ilişkin yurt dışında çalışmalar yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çocuklar için şu anda yurt dışında çalışmalar yapıldı, 9-12 yaş üzerinde aşının yüzde 100 koruduğuna dair veriler elde edildi Biontech aşısında. Dolayısıyla yurt dışı onayları gerekli kurumdan alındıktan sonra, Bilim Kurulu'nun kararı ile özellikle sonbahar dönemlerinde de çocuk aşılama programına başlayabiliriz gönül rahatlığıyla. Özellikle her ne kadar daha bu konuda tam çalışma yapılmasa bile gebeler ilk 3 aydan sonra Sinovac aşısını olabilirler, emziren annelere de aşı yapılmasında bir mahsur görmüyorum."

Kaynak: Hurriyet, Haberturk