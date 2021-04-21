Türkiye'de hangi şehirde kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

TOPLAM YAPILAN AŞI SAYISI 20 MİLYON 466 BİN 956

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 10.41 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon 466 bin 956 oldu. Bu aşıların 12 milyon 582 bin 559'u birinci doz, 7 milyon 884 bin 397'si ise ikinci doz oldu.

iSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

İstanbul'da toplam aşılama sayısı 3 milyon 252 bin 437 kişi olurken bunun 2 milyon 037 bin 248'i birinci doz, 1 milyon 215 bin 189'u ise ikinci doz oldu.

BAŞKENT ANKARA'DA AŞILAMA RAKAMLARI

Ankara'da ise toplam yapılan aşı sayısı 1 milyon 636 bin 807 oldu. Bu aşıların 1 milyon 024 bin 299'u birinci doz olurken 612 bin 508 kişi de ikinci doz aşı oldu.

İZMİR'DE AŞILAMADA SON DURUM

1 milyon 388 bin 939 toplam aşının yapıldığı İzmir'de birinci doz sayısı 851 bin 343 olurken 537 bin 596 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

İşte il il "Türkiye'de hangi şehirde toplam kaç kişi aşılandı" sorusuna cevap veren o harita: