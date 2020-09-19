Son Dakika
Türkiye'de bugün hayatını kaybedenlerin sayısı: 68
Sağlık Bakanlığı bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 68, bugünkü vaka sayısının ise 1538 olduğunu açıkladı.
Sağlık 19.09.2020, 19:48
6
Bakan Koca, 'Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim' açıklamasında bulundu.
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2020
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:42
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Trabzonspor
|2
|1
|13. Gençlerbirliği
|2
|1
|14. Malatyaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|2
|1
|16. Çaykur Rizespor
|1
|0
|17. Ankaragücü
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|1
|0
|20. Sivasspor
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|2
|4
|2. Adanaspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Balıkesirspor
|2
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Bursaspor
|2
|3
|9. Altınordu
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|12. Altay
|1
|1
|13. Samsunspor
|1
|1
|14. Eskişehirspor
|2
|1
|15. Boluspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|1
|3
|3. Leicester City
|1
|3
|4. Chelsea
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Wolverhampton
|1
|3
|7. Liverpool
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Aston Villa
|0
|0
|11. Burnley
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Valencia
|1
|3
|3. Granada
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Huesca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Real Valladolid
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|2
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0