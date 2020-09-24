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Tunceli’de Covid-19 nedeniyle bir diş kliniği geçici olarak kapatıldı

TUNCELİ’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR DİŞ KLİNİĞİNDE 1 PERSONELİN KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASI ÜZERİNE 10 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI, İŞ YERİ 5 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI.

Sağlık 24.09.2020, 12:45
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Tunceli’de Covid-19 nedeniyle bir diş kliniği geçici olarak kapatıldı

Tunceli’de faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde 1 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 10 kişi karantinaya alındı, iş yeri 5 günlüğüne kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde bir personelin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine iş yerinde çalışan 10 kişi tedbir amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde karantinaya alındı. İş yeri de alınan kararla 5 günlüğüne kapatıldı.

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