Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası, artan Covid-19 vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Covid-19 vakası görülmesi ve görülen vakanın temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 21 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrasının 10 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi.