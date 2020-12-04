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Tüm uyarılara rağmen koronaya olta attılar

Korona virüs önlemlerini hiçe sayarak balık tutmak için Unkapanı Köprüsü’ne gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ellerinde sigarayla olta atan balıkçılar maske kuralını da ihlal etti. Tepki çeken görüntüler drone kamerasıyla havadan da görüntülendi.

Sağlık 04.12.2020, 10:14
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Tüm uyarılara rağmen koronaya olta attılar

Covid-19’un günlük 30 bin vakalarına çıktığı bugünlerde tedbirler daha da artırılırken, Unkapanı Köprüsü'ne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Aralarında maske takmayan ve sigara içenlerin de yer aldığı olta balıkçıları, korona virüs önlemlerini hiçe saydı. Tüm uyarı ve yasaklara rağmen Unkapanı Köprüsü’ndeki yoğunluk şaşkınlık oluşturdu. Köprüde oluşan insan yoğunluğu ise, drone ile havadan görüntülendi.

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