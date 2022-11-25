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TTB Başkanı Fincancı hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Fincancı hakkında, iddianame hazırladı. Savcılık, Fincancı’nın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.
Sağlık 25.11.2022, 11:20 25.11.2022, 11:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur hakkında iddianame hazırladı. Savcılık başkan Fincancı’nın ’terör propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.
Fincancı, ifadesinde suçlamaları reddederek, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu aktarmıştı.