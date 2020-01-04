TRPHARM, sağlığa değer katmaya devam ediyor

TRPHARM Orta Doğu Stratejik İş Birimi Müdürü Dr. Samican Dabanlıoğlu, “TRPHARM olarak vizyonumuz küresel, yenilikçi, Türkiye merkezli bir ilaç firması olmak ve vizyonumuz doğrultusunda küreselleşme sürecimizin başlangıcı olarak Orta Doğu Stratejik İş Birimimizin göreve başladığını bildirmekten memnuniyet duyarız. Türkiye’de oluşturup, geliştirdiğimiz kurum kültürümüzü ve tutkulu, kararlı ve güvenilir iş yapış modelimizi Orta Doğu Stratejik İş Birimi’nin kodları olarak belirledik. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz iş birimimiz önümüzdeki dönemde TRPHARM’ın küresel genişleme politikasını şekillendirecek süreçlerde de lokomotif olarak önemli bir görev alacaktır.” dedi.

“NİHAİ HEDEFİMİZ, ERİŞİLEMEYEN TEDAVİLERE HASTALARIN ULAŞABİLMESİDİR”

2020 yılında Orta Doğu Stratejik İş Biriminin ana hedefinin TRPHARM’ın küresel genişlemesinin temelini oluşturacak bir iş platformu yaratmak olduğunu belirten Dabanlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede oluşturacağımız model yakın gelecekte Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ile devam edecek olan, nihai noktada birçok kıtaya yayılmış geniş bir operasyonel ağın öncülüğünü üstlenmektedir. TRPHARM Orta Doğu Stratejik İş Birimi’nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar başta olmak üzere yürüttüğü faaliyetler, iş ortakları için TRPHARM’ı Türkiye’nin yanında, Orta Doğu coğrafyasında da kilit oyunculardan biri haline getirecektir. Orta Doğu Stratejik İş Birimi temel olarak niş uzmanlık ve nadir hastalıklar tedavi alanlarında Orta Doğu’da görev yapmakta olan uzman hekimlerin aracılığı ile hastaları şu ana kadar erişemedikleri tedavi imkanları ile buluşturmayı hedeflemektedir. 2020 yılında öncelikli olarak odaklanacağı alanlar nadir hastalıklardan Adenozin Deaminaz Eksikliği (ADA-SCID) ve Serebrotendinöz Ksantomatosiz (CTX) ile onkoloji ve hematoloji alanlarında metastatik meme kanseri ve antrasiklin kaynaklı kardiyotoksisitenin önlenmesi olacaktır. Bu alanlarda R-Pharm, Leadiant, Clinigen gibi uluslararası iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar kapsamında hastaları yenilikçi tedavilerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

TRPHARM Orta Doğu Stratejik İş Birimi Müdürü Dr. Samican Dabanlıoğlu

“TÜRK HEKİMLER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK”

“Tüm bunların yanında ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetler aracılığı ile ilgili uzmanlıklardaki Türk hekimlerimizin bu alanlardaki klinik tecrübelerinin Orta Doğu’da görev yapan hekimler ile paylaşım imkanları yaratılacak, bu tecrübe transferleri orta-uzun vadede Türk tıbbının bilimsel önderlik özelliklerine katkı sağlayacaktır.” diyen Dabanlıoğlu, “Ayrıca TRPHARM’ın Orta Doğu Stratejik İş Birimi aracılığı ile ülkemiz coğrafyası ötesinde Orta Doğu’da faaliyetlerini arttırarak güçlendirmesinin AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarımızla birlikte fayda sağlayabileceğimiz hastaların sayısını önemli ölçüde arttırmanın yanında, Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki stratejik gücüne önemli katkı sağlaması beklenmektedir.” dedi.