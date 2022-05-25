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Tokat’ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor

Tokat’ta çocuk servislerinde ishal, kusma ve ateş belirtileriyle başvuran çocuk sayısında artış yaşanıyor.

Sağlık 25.05.2022, 14:59
Tokat’ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor

Tokat’ta çocuk servislerinde ishal, kusma ve ateş belirtileriyle başvuran çocuk sayısında artış yaşanıyor.

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi ve polikliniklerinde son bir haftadır yoğunluk yaşanıyor. Yataklı servis ve ayaktan tedavi olan çocukların birçoğu bağırsak enfeksiyonu şüphesi ile tedavi görüyor. Uzmanlar, virüslerin neden olduğu hastalığa karşı hijyen uyarısında bulunuyor. Maske kullanımının kalkması ile birlikte okullarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırma riski de artıyor.

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cansu Kaymakçı, son haftalarda çocuk acil servis ve polikliniklerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle ishal, kusma, karın ağrısı, ateşle giden gastroenterit (bağırsak iltihabı) dediğimiz hastalıklarda mevsimsel olarak bir yayılma, bir artış var. Pandemiden yeni çıkıldı, okullarda maske yasağı kalktığı için tabii mikropların mevsimi diyelim. Her mevsimde mevsimsel salgınlar görüyoruz. Ancak korkutucu bir süreç değil. Her yıl benzerini yaşadığımız bir süreç esasen. Sadece biraz daha şiddetli geçiyor, daha yoğun geçiyor bu sene” dedi.

"El yıkamayı küçük yaşlarda öğretmemiz çok önemli"

Hastalığın yayılmamasına karşı hijyen uyarısında bulunan Kaymakçı, “Hastalık genel yıkanmayan sebzeden, meyveden, başka mikrobu taşıyan birisinin eline, dokunduğu bir şeye temas etmekten kaynaklanabiliyor. Onun dışında genelde insanlar özellikle çocuklar birbirine aktarıyor. Büyüklerin daha hafif atlatmasının sebebi hepsinin çocuklukta geçirmiş olması. Genel olarak sıvı dengesini sağlamak en önemlisi. Sıvıyı kaybetmedikten sonra bu hastalık vücudun kendi kendine de mücadele edebildiği hastalıklar. Çünkü virüs kaynaklı, aslında herhangi bir ilaç gerektirmiyor. Şekerli, yağlı gıdalardan, paketli gıdalardan uzak durduğumuz bir dönem geçirip, katı yemese de çocukların sıvı aldığına özen gösterirsek yavaş yavaş mikrobu içsel kusma yoluyla atıyor. Sıvısız kalmamaları önemli olan tek şey. El yıkamayı küçük yaşlarda öğretmemiz çok önemli. El yıkama alışkanlığı ilk önce insana bir şey kazandırmıyormuş gibi geliyor ama uzun vadede çok çok fayda edecek bir çözüm. Zaten meyvelerin, sebzelerin yıkanması, annelerin dikkat ettiği şeyler” diye konuştu.

Yaklaşık 3-5 günde hastalığın kötü kısmının bittiğini ifade eden Kaymakçı, “İştahın geri dönmesi biraz sürüyor ama tehlikeli kısmı zaten kusma, ishalle aşırı sıvı kaybı olan kısım. 3-5 günden uzun sürmüyor genelde. Her yaşta görebiliyoruz ama 1-5 yaş arası daha küçük çocuklarda tabii daha önce mikropla tanışmadıkları için daha şiddetli geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

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