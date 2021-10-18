Tepecik Hastanesinde böbrek nakilleri, konsey kararı ile yapılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek nakilleri için hasta seçimi, farklı branşlardan hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu Organ ve Doku Nakli Konseyinde yapılıyor. Böbrek nakli sürecini anlatan Genel Cerrahi Bölümü Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, Türkiye’de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek organ bağışının önemine de vurgu yaptı.

1994 yılından beri faaliyet gösteren Tepecik Hastanesi Organ ve Doku Nakli Biriminde 700’ün üzerinde hastaya böbrek nakli yapıldı. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarına ikinci bir yaşam şansı veren merkezde, başarıyla gerçekleştirilen böbrek nakilleri için Organ ve Doku Nakli Konseyinde multidisipliner bir yaklaşım ve büyük bir titizlikle hasta seçimi ve hazırlığı yapılıyor. Konsey; Genel Cerrahi Bölümü Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer başkanlığında, Genel Cerrahi, Nefroloji, Doku Tipi Laboratuvarı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden uzman hekimlerin ve Organ Nakli Birimi Koordinatörlerinin katılımı ile gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, “Nakil programımıza alacağımız bütün hastalarımızı bu konseyimizde değerlendiriyoruz. Hastaların nakile uygun olup olmadığı, uygun olan hastaların vericisinin uygun olup olmadığı konuşulup tartışılıyor ve uygun olan hastalarımızın nakil işlemini gerçekleştiriyoruz. Konseydeki her hocamız kendi branşında uzman. Hastanın uygunluğu, doku tipi uygunluğundan başlayıp pek çok faktöre dayanmakta. Biz bu faktörleri tek tek değerlendiriyoruz ve alınacak organın, hastaya uygun olup olmadığını tespit ediyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kamer, organ bağışının önemine de değindi.

“Hastalarımızı baştan aşağıya değerlendiriyoruz”

Böbrek nakli sürecinde hem alıcının hem de vericinin sağlığının önemsendiğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, “Sonuçta sağlıklı bir insandan böbreği alıyorsunuz ve hasta olan insana nakil ediyorsunuz. Sağlıklı insanın sağlığının ve organın nakledileceği hastanın sağlığının korunması önem taşıyor. Konseyde elbette işimiz çok zor. Bu yüzden konseyi sık sık toplayarak tüm hastalarımızı baştan aşağıya değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Canlı vericiden ve kadavradan nakil sürecini anlatan Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, şöyle konuştu: “Hasta, kadavradan organ nakli için başvurduğunda bir kadavranın olması bekleniyor. Bu sebeple hastamızı listeye alıyoruz. Ancak hastanın canlı vericisi varsa burada bir listemiz yok. Gerekli tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra konseyimiz de hastalarımızı değerlendirdikten sonra en kısa zamanda nakil işlemi gerçekleştiriliyor.”

“Pandemi sürecinde organ bağışı oranı azaldı”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sadece böbrek nakli yapılmadığını dile getiren Kamer, “Hastanemizde ince bağırsak nakli de yapılıyor. Karaciğer nakli de yakında yapılmaya başlanacak. Bildiğiniz gibi böbrek nakli ameliyatı eskiye dayanıyor. Böbrek nakli Türkiye’de ilk olarak 1975 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organ bağışının günah olmadığına dair bir fetva verilmesinin ardından bağış oranımız artmaya başladı. Ancak pandemi sürecinde organ bağışı oranı azaldı. Organ bağışını artırmaya çalışıyoruz. Asıl hedefimiz kadavradan nakli artırmak. Avrupa’da ve Amerika’da kadavra bağışı fazlayken, ülkemizde canlı donörden nakil fazladır. Bizim de amacımız bağışın ve nakilin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak” sözlerine yer verdi.

"20 binin üzerinde hasta, böbrek nakli için bekliyor"

Son dönem böbrek hastası olan hastaların böbrekleri iflas etmiş durumda olduğu için tek tedavi seçeneğinin nakil olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamer, “Diyaliz, sağlıklı bir böbreğin yaptığı işlemlerin yüzde 5’ini yapabiliyor. Nakil hem konforlu hem de gerçek bir tedavi yöntemi. Bu yüzden kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımıza mutlaka nakil olmaları gerektiğini söylüyoruz. Ülkemizde 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hastamız bulunmakta. Kronik böbrek yetmezliği bulunan hasta sayısı ile 60 binin üzerinde. Türkiye’de yaklaşık 85 merkezde böbrek nakli ameliyatı yapılıyor. Biz halkımıza, organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu, bir canın pek çok cana can kattığını söylemek istiyoruz” dedi.