Tek bir vaka kalmamıştı, dikkatsizliği yasakları geri getirdi

Tokat’ta tek bir korona virüs vakası kalmayan ilçede karantina kurallarına uymayan kişi hastalık yaydı. Vakaların artmaya başlaması sonucu halk pazarı ve hayvan pazarı yasaklandı.

Yeşilyurt ilçesinde Ocak ayında kırmızı olan risk haritası yeşile döndü. Pozitif vaka sayısı sıfıra düşen ilçede Şubat ayında yeniden korona virüs vakaları görülmeye başladı. Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince alınan kararı sosyal medya hesabında açıkladı. Yapılan açıklamada korona virüs vakalarının yoğunlaşması nedeni ile Cuma günü kurulan halk pazarı ve hayvan alım satım pazarının bu hafta kurulmasının yasaklandığı bildirildi.

Karantinayı deldi, virüs bulaştırdı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyü 12 Şubat 2021 tarihinde karantinaya alındı. İddiaya göre karantina kurallarına uymayan bir kişi, köylerinin sınırında bulunan Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karaköz Göllü Alan köyüne misafirliğe gitti. Karantina kurallarını ihlal eden kişi nedeni ile köyde korona virüs vakaları görülmeye başladı. İlçede pozitif vaka ve temaslı kişi sayısında artış gözlemlendi.

Kaymakam Yeşilyurt, denetim yaptı

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Engin Şentaş ile birlikte korona virüs test sonuçları pozitif çıkarak evlerinde karantinaya alınan vatandaşların dışarı çıkıp çıkmadıkları denetledi. Kaymakam Yeşilyurt, ayrıca vatandaşlarla uzaktan sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.