Süt tozu nedir? Nasıl Üretilir?

1.Tam Yağlı Süt Tozu (yağ : en az %26, su: en çok %5)

2. Az yağlı Süt Tozu (yağ : %1.5-26, su: en çok %5)

3.Yağsız Süt Tozu (yağ : en çok %1.5, su: en çok %5)

Süt tozu nasıl elde edilir ?

Sütün içindeki sıvının hemen hemen tamamını, içindeki proteinleri ve içerdiği yararlı öğreleri yok etmeden, uygun ısıda ve basınçta buharlaştırılması ile elde edilir.

Süt tozu üretimi genellikle sprey kurutucular kullanılarak, tercihen yağsız veya yağlı sütten yapılır. Pastörize edilmiş süt, buharlaştırıcılarda % 50 katı madde oranı kalana kadar koyulaştırılır. Koyulaşan süt, sprey kurutucularda toz haline getirilerek süt tozu elde edilir. Süt tozu elde etmek için, dondurarak kurutma yöntemi de kullanılabilir. Bu işlem, sütün besin değerini tamburlu kurutucuya göre daha çok korurken, kullanılan sistemin pahalılığı nedeniyle tercih edilmez.

Süt tozu Nerelerde kullanılır?

1. Süt tozu suda çözünebildiğinden dolayı tüketiciye satılır. Süt tozuna 1 e 9 oranında su eklemekle, normal süt kıvamında bir ürün elde edilebilir. Süt temininin ya da süt saklamanın zor olduğu yerlerde süt tozu tüketimi tercih edilmektedir.

2. Süt tozu, sütle aynı aromayı verdiği, ama süt kullanmaktan daha ucuza geldiği için, süt kullanılan sektörlerde çoğu zaman süt tozu tercih edilir. Ayrıca saklanma koşullarının elverişliliği, ürünün bozulması durumunun olmamasından süt tozu tercih edilir.

3. Afrika gibi ülkelere gıda yardımlarında, sütün besin değerini o insanlara ulaştırmak için gıda güvenliği ve ekonomik sebepler nedeniyle süt tozu tercih edilmektedir.

4. Pasta ve hamur işlemlerinde, ürün kalitesi için, sıvı sütün ürünü çok inceltmesini istenmediğinde süt tozu katılabilmektedir.

5. Bebek mamalarının üretiminde süt tozu etkindir.

6. Hazır çorba gibi kurutulmuş hazır ürünlerin içeriğini hazırlamakta süt tozu kullanılmaktadır.

7. Hayvanlar için hazırlanan çoğu mamaların içine de süt tozu katılmaktadır.

8. Kahve kremalarının içeriği süt tozundan faydalanılarak yapılır.

9. Dondurma, şekerleme, peynir, yoğurt gibi süt kullanılarak üretim yapan çoğu işletmede süt tozu kıvam artırıcı olarak kullanılmaktadır.

Süt tozunda oluşabilecek bozulmalar şunlardır :

Süt tozlarının görünüşünde meydana gelen değişiklikler

Süt tozlarının akış niteliklerinde görülen değişiklikler

Süt tozlarının erime özelliğindeki değişiklikler

Süt tozlarındaki renk değişiklikleri

Süt tozlarının lezzet ve kokusundaki değişiklikler

Süt Tozunun sağlık açısından bir zararı var mıdır ?

Her süt ürünü gibi süt tozu bir süt ürünüdür ve hiç bir katkı maddesi içermemektedir. İhtiyaç duyulduğunda tekrar süte dönüştürülebilir (rekonstitüte süt) ve süt ürünlerine (rekombine ürün) işlenebilir. Bu nedenle bazen medyada yanlış olarak yer aldığı gibi, süt tozu kesinlikle bir katkı maddesi değildir. Süte birebir eştir. Hatta, kaliteli bir sütten elde edilmişse, mikrobiyolojik açıdan daha güvenilir haldedir. UHT sütlere hiçbir nedenle süt tozu katılmamaktadır. Bu sütlerin 3-4 ay dayanmaları yalnızca, sterilizasyon yoluyla sütün içinde bakteri ve enzimlerin kalmamasından kaynaklanır. Süt tozu kurutulmuş bir süt ürünüdür ve sağlığa zararlı değildir.

Kaynak : gidabilinci